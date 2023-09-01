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“فيديو غريب” لأحد مسلحي الدعم السريع يحاول تشغيل محرك طائرة بمطار الخرطوم

قوات حميدتي تسيطر على مطار الخرطوم منذ اندلاع الحرب في نيسان / أبريل

كتب خالد السعدي
أحد مسلحي الدعم السريع يحاول تشغيل محرك طائرة
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وطن- انتشر مقطع فيديو، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، يُظهر عددا من عناصر قوات الدعم السريع التي تقاتل قوات الجيش منذ أبريل الماضي، أثناء محاولته تشغيل طائرة في مطار الخرطوم.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الصحفي السوداني أحمد القرشي، عنصر الدعم السريع وهو يجلس على كرسي قائد الطائرة، وهو يتحدث إلى آخرين، ثم حاول تشغيل محرك الطائرة، دون أن ينجح في ذلك.

سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم

وتسيطر قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، على مطار الخرطوم الدولي، منذ اندلاع القتال يوم 15 نيسان / أبريل الماضي.

وقبل أيام، شن الجيش السوداني قصفا على قوات الدعم السريع في مطار الخرطوم الذي أظهرت لقطات جوية أنها تعرض لدمار شديد جراء الحرب.

وقالت وكالات أنباء، نقلا عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش هاجمت بشكل واسع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة قوات الدعم السريع المتمركزة داخل مطار الخرطوم.

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كما شهد مطار الخرطوم قبل أيام، انفجارا عنيفا، فيما قال مصدر عسكري بالجيش السوداني إن الانفجار حدث نتيجة حريق نشب في مستودع وقود للطائرات.

حصيلة دامية للحرب السودانية

وتتواصل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، وسط إحصاءات تتحدث عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص.

الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

في حين تبدو الحصيلة الفعلية أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وتسبت الحرب كذلك، في إجبار أكثر من 4,6 مليون شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أكدت أن أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر.

المصدرتويتر، وطن

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