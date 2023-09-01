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حياتنا

زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها بـ”جنون” لإغاظة طليقها الفيشاوي! (شاهد)

نشرت ندى الكامل صوراً مع زوجها الجديد، ظهرت فيها بملابس قصيرة ومكشوفة بعد صور الفيشاوي وزوجته الألمانية

كتب أنس السالم
صورة زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها تثير الجدل
ندى الكامل وزوجها الجديد أحمد خالد
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وطن – فيما يبدو أنّه رد على الصور التي نشرها طليقها أحمد الفيشاوي مع زوجته الألمانية “دنيس ولمان” وابنهما “تيتوس”، نشرت ندى الكامل صوراً مثيرة مع زوجها الجديد أحمد خالد.

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت ندى الكامل، صوراً مع زوجها الجديد، ظهرت فيها بملابس قصيرة ومكشوفة، بينما اعتبر معلقون أنها تريد إيصال رسالة لطليقها أحمد الفيشاوي بعد ظهوره مع زوجته الألمانية وابنهما.

ندى الكامل وزوجها
ندى الكامل وزوجها

زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها من الخلف! 

لكنّ ما اغضب الجمهور، صورة ثانية نشرتها ندى الكامل، وظهر فيها زوجها وهو يقبّل رقبتها من الخلف بطريقة جريئة ومثيرة.

زوج ندى الكامل يقبل رقبتها
زوج ندى الكامل يقبّـل رقبتها

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على انستغرام، صوراً مع ابنه تيتوس، التي أنجبها من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، حيث ظهر الثلاثة داخل بركة السباحة في منزله.

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه
أحمد الفيشاوي وزوجته الألمانية وبانهما

جدير بالذكر أن ندى الكامل انفصلت عن أحمد الفيشاوي عن شهر ديسمبر لعام 2021.

طلاق أحمد الفيشاوي و ندى الكامل watanserb.com
كانت ندى الكامل تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع أحمد الفيشاوي
المصدررصد وطن - انستغرام

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