زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها بـ”جنون” لإغاظة طليقها الفيشاوي! (شاهد)

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وطن – فيما يبدو أنّه رد على الصور التي نشرها طليقها أحمد الفيشاوي مع زوجته الألمانية “دنيس ولمان” وابنهما “تيتوس”، نشرت ندى الكامل صوراً مثيرة مع زوجها الجديد أحمد خالد.

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت ندى الكامل، صوراً مع زوجها الجديد، ظهرت فيها بملابس قصيرة ومكشوفة، بينما اعتبر معلقون أنها تريد إيصال رسالة لطليقها أحمد الفيشاوي بعد ظهوره مع زوجته الألمانية وابنهما.

زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها من الخلف!

لكنّ ما اغضب الجمهور، صورة ثانية نشرتها ندى الكامل، وظهر فيها زوجها وهو يقبّل رقبتها من الخلف بطريقة جريئة ومثيرة.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على انستغرام، صوراً مع ابنه تيتوس، التي أنجبها من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، حيث ظهر الثلاثة داخل بركة السباحة في منزله.

جدير بالذكر أن ندى الكامل انفصلت عن أحمد الفيشاوي عن شهر ديسمبر لعام 2021.