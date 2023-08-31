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ليست الخيانة.. علياء بسيوني تكشف مفاجأة جديدة حول سبب طلاقها من أحمد سعد!

هناك محاولات حثيثة للصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني التي تعيش حالة صدمة نفسية بعد الطلاق

كتب رفيف عبدالله
ليست الخيانة.. علياء بسيوني تكشف مفاجأة جديدة حول سبب طلاقها من أحمد سعد!
الفنان المصري أحمد سعد وعلياء بسيوني
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وطن- خرجت علياء بسيوني، طليقة الفنان المصري أحمد سعد، عن صمتها، وردت على ادعاء حساب شربليتا بأن طلاقهما كان بسبب الخيانة.

وأكدت علياء بسيوني في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“، أن الانفصال بينها وبين أحمد سعد جاء بناء على رغبته وليس الخيانة.

قرار متسرع

وأشارت علياء إلى أن قرار أحمد الانفصال عنها جاء بشكل متسرع صدمها فيه.

وقالت: “أحمد لم يخنى مع فتاة أخرى، وأخبار انفصالنا بسبب الخيانة هو أمر غير صحيح.. الانفصال جاء بناءً على رغبة منه، الذي اتخذ القرار بين ليلة وضحاها”.

علياء بسيوني وأحمد سعد
علياء وصفت أحمد سعد بأن “أصله غير طيب ومعدنه سيء”

هذا وقد كشف مصدر مقرب من عائلة أحمد سعد، أن هناك محاولات حثيثة للصلح بينه وبين علياء.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يستجب أي منهما لفكرة العودة مرة أخرى.

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علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة نفسية

وكشف المصدر أن علياء تعاني من صدمة نفسية بعد طلاقها.

وذكرت مصادر خاصة عن نفس الصحيفة، أن أحمد لم ير طفلته مريم التي ولدت قبل شهر سوى مرتين.. الأولى يوم ولادتها والثانية عندما وقع الطلاق.

حيث اصطحب أحمد طفلته إلى الطبيب بعدما أُصيبت بكسر في منطقة الفخذ، إثر تعرضها لحادث سيارة.

وأشار المصدر إلى أن طلاق أحمد  وعلياء وقع على يد مأذون، ولم يكن طلاقًا شفهيًا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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