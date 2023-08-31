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لحظات مرعبة لتقييد وإلقاء زعيم مخدرات مرتبط بعصابات الشرق الأوسط حياً في المحيط! (شاهد)

كان رينالدو فوينتيس تاجر مخدرات فنزويليًا متهمًا بسرقة كوكايين بقيمة ملايين الدولارات

كتب سالم حنفي
لحظات مرعبة لتقييد وإلقاء زعيم مخدرات مرتبط بعصابات الشرق الأوسط حياً في المحيط!
إلقاء زعيم مخدرات في المحيط
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وطن- تفاصيل صادمة ومرعبة أظهرها مقطع فيديو يوثق إلقاء تاجر مخدرات فنزويلي هارب يدعى “طالبان” حياً في المحيط ويداه مقيدتان مع ربطمرساة حول خصره انتقاماً لسرقة 450 رطلاً من الكوكايين ونقودا من عصابة.

ووفقا للفيديو الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد شوهد رينالدو فوينتيس، 68 عامًا، مقيدًا ومكممًا ببقع الدم على مؤخرة رأسه قبل أن يحاول قتلته رفعه والمرساة على على خصره وهو ملقى على جقارب في البحر الكاريبي.

وأظهرت اللقطات رنالدوفوينتيس وهو يحدق في الشخص الذي يسجل الفيديو. قبل أن يتم إلقاؤه في البحر وتركه ليغرق.

وفقا للصحيفة البريطانية، لم يتم التعرف على أي من خاطفيه، ولكن سُمع أحدهم في خلفية الفيديو وهو يقول “تأكد من عدم رؤية أي من وجوهنا”، وقال آخر لاحقًا “ليس لديه طريقة لإنقاذ نفسه”.

وكافح رجلان لرفع فوينتيس من الطوافة لأنه كان يلتف حول جسده مرساة لمنعه من إنقاذ نفسه، وبعد ذلك ألقوا به رأسا في البحر.

وانتهى الفيديو بصورة بعيدة لفوينتيس وهو يطفو في الماء دون بذل أي جهد لإنقاذه.

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إلقاء رينالدو فوينتيس في المحيط حيا
إلقاء رينالدو فوينتيس في المحيط حيا

سبب إلقاء رينالدو فوينتيس في المحيط حيا

وفي تفاصيل القصة، فإنه في حيلة معقدة – وغير مدروسة – قام فوينتيس، وهو وسيط لعصابة كلان ديل كارتل الفنزويلية، بإلقاء شحنة مخدرات بقيمة 10 ملايين دولار في البحر في وقت سابق وقام بتلفيق مطاردة وهمية لخفر السواحل لتبرير عدم إعادة المخدرات واحتفظ بالمال ثم عاد إلى الماء لجمع الكوكايين، وأعاد تعبئته وأخذه إلى جزيرة أخرى في البحر الكاريبي.

لكن المخطط انحرف عن مساره عندما وشى أتباعه به، مما أدى إلى وفاته في 17 يوليو – وهو اليوم الذي تمت دعوته فيه لحضور اجتماع الكارتل.

تقييد وإلقاء زعيم مخدرات في المحيط
تقييد وإلقاء زعيم مخدرات في المحيط

هوية مزورة

من جانبه، كشف الصحافي المخضرم رافائيل تولينتينو، الاثنين، في برنامج “Esto No Es Radio”، وهو برنامج صباحي يومي في جمهورية الدومينيكان، أن فوينتيس حصل على وثيقة هوية وطنية مزورة سمحت له بالعيش تحت اسم ميغيل فولكار في جمهورية الدومينيكان، حتى تم الكشف عنه من قبل السلطات.

وبحسب ما ورد كان فوينتيس يواعد محامياً بارزاً يرعى ابنته في مدينة بوناو الدومينيكية، حيث انه من كان من مواليد مدينة سوكري الفنزويلية، وكان لديه ثلاثة أطفال من علاقة سابقة في فنزويلا.

ارتباط رينالدو فوينتيس بعصابات الشرق الأوسط

ويُزعم أن فوينتيس كان يتحكم في تجارة المخدرات في حي بوناو في بوينس آيرس، حيث حصل على لقب “طالبان” بسبب تعاملاته غير المشروعة مع تجار المخدرات في الشرق الأوسط.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد قامت بأي اعتقالات في هذه القضية على الرغم من أن جيش جمهورية الدومينيكان قال إن الحادث لم يحدث في مياهه.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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