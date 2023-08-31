أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من عشيقته الألمانية بطريقة مثيرة.. أحضان وقبلات في حمام السباحة!

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وطن– اعترف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بابنه تيتوس، في خطوة مفاجئة صدمت الجميع.

ونشر أحمد الفيشاوي صوراً تجمعه بابنه تيتوس، التي أنجبها من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

العائلة تأتي أولا

وظهر نجل فاروق الفيشاوي مع السيدة الألمانية دنيس وابنهما تيتوس داخل بركة السباحة في منزله.

وعلق: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس وأنا أحبك .. العائلة تأتي أولاً”.

والمثير للجدل، أن أحمد الفيشاوي ظهر وهو يقبل السيدة الألمانية التي أنجب منها ابنه، ما جعل البعض يتساءل، هل سيعود إليها ويرتبط بها رسمياً، بعد انفصاله عن ندى الكامل.

ابني أصبح كبيراً

وسبق أن نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه على “انستجرام“، صورة لطفل، مرفقة بتعليق: “ابني أصبح كبيراً وقوياً، وحقق فوزاً في رياضة الكاراتيه.. استمر في التقدم لتنطلق”.

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وأكثر ما لفت أنظار المتابعين، هو شبه الطفل بوالد أحمد، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

دعوى قضائية

وكانت والدة تيتوس قد رفعت دعوًى قضائية قبل عامين على الفنان المصري، تطالب خلالها بإثبات نسب طفلها له.

وكشف حينها المحامي المصري شعبان سعيد، تفاصيل القضية التي أقامها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية.

وهو نفس المحامي الذي سبق له الدفاع عن هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، وابنتها لينا.

وقال سعيد حينها: “الطفل يبلغ 7 أو 8 سنوات، وتم زواج الفيشاوي من والدة الطفل حين سافر الفنان الشاب مع والدته الفنانة، سمية الألفي، لألمانيا لتلقي العلاج”.

وتم إثبات نسب لينا إلى والدها بعد صراع قضائي عام 2005.