الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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انقلاب الغابون.. هل يقتحم العسكر قصر محمد السادس الفاخر في العاصمة ليبرفيل؟

الإنقلاب غير المُتوقّع في الغابون، يُهدّد مستقبل أكثر أصدقاء ملك المغرب المُقربين في القارة الأفريقية

كتب خالد السعدي
إنقلاب الغابون.. هل يقتحم العسكر قصر محمد السادس الفاخر في العاصمة ليبرفيل
محمد السادس و الرئيس الغابوني
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وطن- عصف إنقلاب عسكري بدولة الغابون في غرب وسط أفريقيا بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش، اليوم الأربعاء، استيلاءها على السلطة، قائلة إنها “تمثل جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد”.

وقالت المجموعة، التي تضم أكثر من 10 ضباط، أنها تتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”. وبرّر الانقلابيون الخطوة التي أقدموا عليها إلى افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية، وذلك في بيان بث على قناة “غابون 24“.

الإنقلاب في الغابون على صديق محمد السادس

وجاء الإنقلاب بعد ساعات من إعلان مركز الانتخابات في الغابون أن الرئيس “علي بونغو” فاز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27 بالمئة من الأصوات.

وبينما رصدت وسائل الإعلام الغربية صدى الشارع وآخر التطورات في علاقة بتحركات الرئيس المُحتملة وردود فعل باقي القوات الأمنية، انصبّ تركيز جزء من النشطاء في المنطقة المغاربية على إمكانات التدهور المُحتمل للعلاقة بين الغابون والمملكة.

يأتي ذلك خاصة بسبب العلاقة المُقرّبة جدًا بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس الغابوني المُنقلب عليه “علي بونغو” صاحب الـ 64 عاماً.

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الملك محمد السادس والرئيس الغابوني المُنقلب عليه علي بونغو
الملك محمد السادس والرئيس الغابوني المُنقلب عليه علي بونغو

ومعروف عن الغابون أنها واحدة من الوجهات المُفضلة للملك محمد السادس خلال إجازاته الشتوية، التي تستغرق في بعض الأحيان شهوراً بأكملها.

وفي هذا السياق من التوتر السياسي غير المسبوق مؤخراً في الغابون تساءل البعض: “هل سيتم اقتحام قصر محمد السادس ملك المغرب في ليبروفيل؟”، خاصة مع ماقد تحمله الإنقلابات من أحداث عنف ونهب للممتلكات الفاخرة.

قصر محمد السادس الفاخر في الغابون

مكان فخم اعتاد ملك المغرب، محمد السادس، الإقامة وراء جدرانه لأشهر طويلة خلال الفترات التي كان يقضيها – بشكل دوري- خارج المملكة.

محمد السادس في الغابون
محمد السادس في الغابون

وكان محمد السادس، حسب تقرير سابق لصحيفة “elindependiente” الإسبانية “متواجداً في قصره في شبه جزيرة “كيب بوينت دينيس”، بالقرب من ليبرفيل، عاصمة الغابون” لفترات طويلة عام 2021.

في جزيرة “كيب بوينت دينيس”، بالقرب من ليبرفيل
في جزيرة “كيب بوينت دينيس”، بالقرب من ليبرفيل

وكشفت الصحيفة أنّ محمد السادس يستقر في”بوانت دينيس” كلما استطاع، وخاصة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنّه كان هناك عندما أرسل إليه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز، الرسالة التي دعمت فيها إسبانيا الحكم الذاتي في الصحراء الغربية (فبراير 2022).

وحسب مارصدت الصحيفة الإسبانية، أظهرت الصور الحجم الكبير لقصر ملك المغرب. حيث يمكن بسهولة مُلاحظة أنه يستحوذ على مساحة كبيرة من المسقوف، مع مسبح ضخم وحديقة من الجوانب.

“الخيانة العظمى” تُلاحق أفراد من النظام القديم

بالعودة لصديق الملك محمد السادس، الرئيس الغابوني “علي بونغو”، فقد ظهر في تسجيل مُصور من مقر إقامته الجبرية، حيث وجه رسالة إلى “كل العالم والأصدقاء للتحرك” ضد من قاموا باعتقاله.

وقال إنه موجود في مقر إقامته ولا يدري ما يحدث، وأضاف أن ابنه محتجز في مكان ما وأن زوجته “مفقودة”.

جدير بالذكر أن قادة الانقلاب في الغابون، كانوا قد أعلنوا قبل ساعات اعتقال أعضاء في الحكومة وفي نظام الرئيس علي بونغو بتهمة الخيانة العظمى.

المصدرغابون 24، توتير ، رصد وتحرير وطن

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