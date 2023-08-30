انقلاب الغابون.. هل يقتحم العسكر قصر محمد السادس الفاخر في العاصمة ليبرفيل؟

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وطن- عصف إنقلاب عسكري بدولة الغابون في غرب وسط أفريقيا بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش، اليوم الأربعاء، استيلاءها على السلطة، قائلة إنها “تمثل جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد”.

وقالت المجموعة، التي تضم أكثر من 10 ضباط، أنها تتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”. وبرّر الانقلابيون الخطوة التي أقدموا عليها إلى افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية، وذلك في بيان بث على قناة “غابون 24“.

الإنقلاب في الغابون على صديق محمد السادس

وجاء الإنقلاب بعد ساعات من إعلان مركز الانتخابات في الغابون أن الرئيس “علي بونغو” فاز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27 بالمئة من الأصوات.

#Gabon: Le fils d’Ali Bongo, Noureddin Bongo Valentin dans le viseur du pouvoir militaire pic.twitter.com/JWl7mYQn0C — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) August 30, 2023

وبينما رصدت وسائل الإعلام الغربية صدى الشارع وآخر التطورات في علاقة بتحركات الرئيس المُحتملة وردود فعل باقي القوات الأمنية، انصبّ تركيز جزء من النشطاء في المنطقة المغاربية على إمكانات التدهور المُحتمل للعلاقة بين الغابون والمملكة.

يأتي ذلك خاصة بسبب العلاقة المُقرّبة جدًا بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس الغابوني المُنقلب عليه “علي بونغو” صاحب الـ 64 عاماً.

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ومعروف عن الغابون أنها واحدة من الوجهات المُفضلة للملك محمد السادس خلال إجازاته الشتوية، التي تستغرق في بعض الأحيان شهوراً بأكملها.

وفي هذا السياق من التوتر السياسي غير المسبوق مؤخراً في الغابون تساءل البعض: “هل سيتم اقتحام قصر محمد السادس ملك المغرب في ليبروفيل؟”، خاصة مع ماقد تحمله الإنقلابات من أحداث عنف ونهب للممتلكات الفاخرة.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, s'est entretenu ce jour, au Palais présidentiel à Libreville, avec Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République du Gabon. pic.twitter.com/4qS8ENUb72 — salma fasiya (@SalmaFasiya) February 15, 2023

قصر محمد السادس الفاخر في الغابون

مكان فخم اعتاد ملك المغرب، محمد السادس، الإقامة وراء جدرانه لأشهر طويلة خلال الفترات التي كان يقضيها – بشكل دوري- خارج المملكة.

وكان محمد السادس، حسب تقرير سابق لصحيفة “elindependiente” الإسبانية “متواجداً في قصره في شبه جزيرة “كيب بوينت دينيس”، بالقرب من ليبرفيل، عاصمة الغابون” لفترات طويلة عام 2021.

وكشفت الصحيفة أنّ محمد السادس يستقر في”بوانت دينيس” كلما استطاع، وخاصة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنّه كان هناك عندما أرسل إليه رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز، الرسالة التي دعمت فيها إسبانيا الحكم الذاتي في الصحراء الغربية (فبراير 2022).

وحسب مارصدت الصحيفة الإسبانية، أظهرت الصور الحجم الكبير لقصر ملك المغرب. حيث يمكن بسهولة مُلاحظة أنه يستحوذ على مساحة كبيرة من المسقوف، مع مسبح ضخم وحديقة من الجوانب.

“الخيانة العظمى” تُلاحق أفراد من النظام القديم

بالعودة لصديق الملك محمد السادس، الرئيس الغابوني “علي بونغو”، فقد ظهر في تسجيل مُصور من مقر إقامته الجبرية، حيث وجه رسالة إلى “كل العالم والأصدقاء للتحرك” ضد من قاموا باعتقاله.

وقال إنه موجود في مقر إقامته ولا يدري ما يحدث، وأضاف أن ابنه محتجز في مكان ما وأن زوجته “مفقودة”.

#Gabon: Ali Bongo depuis sa résidence pic.twitter.com/NMmvIbsbwe — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) August 30, 2023

جدير بالذكر أن قادة الانقلاب في الغابون، كانوا قد أعلنوا قبل ساعات اعتقال أعضاء في الحكومة وفي نظام الرئيس علي بونغو بتهمة الخيانة العظمى.