اعتزال هازارد مسألة وقت.. وهذا ما يبحث عنه البلجيكي بعد التقاعد

وطن- بات اعتزال هازارد عن ممارسة رياضة كرة القدم الخيار الأقرب لدى اللاعب، بعد مشواره هو الأسوأ في مسيرته مع ريال مدريد، لينتهي بفسخ تعاقده مع النادي الملكي بالتراضي بين كلا الطرفين مع نهاية الموسم المنصرم.

وأمضى النجم البلجيكي إيدين هازارد، 4 مواسم مع نادي ريال مدريد كانت مليئة بالإصابات والغيابات عن المباريات الهامة للفريق في البطولات القارية الكبرى، وهو ما أثر بالتأكيد على مستواه الفني والبدني.

وانضم اللاعب هازارد إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2019. بصفقة قياسية بلغت 115 مليون يورو، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، إلا أنها كانت فاشلة بكل المقاييس.

وقال النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، في تصريح نشرته شبكة “RTBF” البلجيكية. بوقت سابق، بشأن اعتزاله، ” قضيت 3 سنوات معقدة في ريال مدريد. أريد الآن قضاء الوقت مع عائلتي، ولاحقاً سنرى ماذا يمكن أن أفعل؟!”.

