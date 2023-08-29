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رياضة

اعتزال هازارد مسألة وقت.. وهذا ما يبحث عنه البلجيكي بعد التقاعد

هازارد رفض العديد من العروض من كبار الأندية في الدوري الفرنسي الممتاز هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
إيدين هازارد
النجم البلجيكي إيدين هازارد
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وطن- بات اعتزال هازارد عن ممارسة رياضة كرة القدم الخيار الأقرب لدى اللاعب، بعد مشواره هو الأسوأ في مسيرته مع ريال مدريد، لينتهي بفسخ تعاقده مع النادي الملكي بالتراضي بين كلا الطرفين مع نهاية الموسم المنصرم.

وأمضى النجم البلجيكي إيدين هازارد، 4 مواسم مع نادي ريال مدريد كانت مليئة بالإصابات والغيابات عن المباريات الهامة للفريق في البطولات القارية الكبرى، وهو ما أثر بالتأكيد على مستواه الفني والبدني.

وانضم اللاعب هازارد إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2019. بصفقة قياسية بلغت 115 مليون يورو، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، إلا أنها كانت فاشلة بكل المقاييس.

اعتزال هازارد

وقال النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، في تصريح نشرته شبكة “RTBF” البلجيكية. بوقت سابق، بشأن اعتزاله، ” قضيت 3 سنوات معقدة في ريال مدريد. أريد الآن قضاء الوقت مع عائلتي، ولاحقاً سنرى ماذا يمكن أن أفعل؟!”.

وفي ذات السياق، قال موقع ” فوت ميركاتو“، بأن وكلاء أعمال هازارد عرضوا عليه الانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري الفرنسي، لعل أبرزها ليل. وأولمبيك مارسيليا. إلا أن اللاعب رفض تلك العروض وفضل رغبته في اعتزال كرة القدم.

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رفض هازارد الذهاب إلى الدوري الفرنسي

كما وأشار الموقع، بأن اللاعب البلجيكي هازارد يريد الاستمتاع مع عائلته، وإيقاف كل شيء. والتعاقد عن رياضة كرة القدم مبكراً.

وبين، بأن اللاعب إيدين هازارد. قد حسم أمره في اعتزال كرة القدم، بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني مع نهاية الموسم الماضي.

البلجيكي هازارد
إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق

يشار بأن البلجيكي هازارد توج بالعديد من الألقاب والبطولات على مستوى المحلي والقاري. خلال مشواره الكروي مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والسوبر الأوروبي وغيرها.

المصدروطن + فوت ميركاتو + شبكة RTBF البلجيكية

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