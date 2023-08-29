الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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رياضة

إصابة بنزيما قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام الهلال السعودي (فيديو)

نادي الاتحاد السعودي لم يكشف بعد تفاصيل إصابة بنزيما على مستوى الفخذ الأيسر ومدة غيابه عن الفريق

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما
إصابة بنزيما خلال مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي روشن
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وطن- تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، لإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته في مباراة العميد أمام الوحدة، الاثنين، في منافسات الدوري السعودي روشن، وقبيل قمة الكلاسيكو أمام الهلال السعودي.

وخرج أسطورة ريال مدريد السابق بنزيما من أرضية ملعب المباراة، مع نهاية أحداث الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة على مستوى الفخذ الأيسر. ليقوم المدرب بالدفع بالبرتغالي جواو فيليبي جوتا كبديل عنه.

إصابة بنزيما مع الاتحاد السعودي

من جهته، طمئن الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، في برنامجه الشهير (أكشن مع وليد) جماهير نادي الاتحاد السعودي، نقلاً عن مصدر له في النادي، بأن اللاعب كريم بنزيما سيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي بعد يومين من الآن.

وبين السعودي الفراح، بأن الفرنسي كريم بنزيما سيكون بالتأكيد جاهزاً للمشاركة في مباراة قمة الكلاسيكو المرتقبة أمام نظيره الهلال السعودي، في منافسات دوري روشن الممتاز لكرة القدم.

كما ولم يكشف النادي بعد تفاصيل بشأن طبيعة إصابة اللاعب بنزيما. مهاجم نادي الاتحاد السعودي (العميد)، على مستوى الفخذ الأيسر وخروجه من أرضية ملعب المباراة. خلال المباراة الماضية أمام الوحدة.

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بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
إصابة بنزيما والفريق الطبي لنادي الاتحاد السعودي

وانتقل بنزيما بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو إلى صفوف الاتحاد السعودي، بعقد ساري المفعول حتى صيف 2026.

مباراة الاتحاد السعودي ضد الوحدة

وحقق الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن للموسم المنصرم، الفوز النظيف على الوحدة بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة الرابعة.

كما وسجل ثلاثية الاتحاد السعودي، رومارينيو في الدقيقة ال63. وجواو فيليبي في الدقيقة ال67 ، وإيجور كورونادو في الدقيقة ال73.

وسيلتقي الاتحاد في مباراة الكلاسيكو القادمة. أمام الهلال، الجمعة، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن.

والجدير بالذكر، فإن الاتحاد السعودي يتصدر جدول الدوري السعودي روشن. برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف الهلال صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 10 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + أكشن مع وليد تويتر + مواقع التواصل

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