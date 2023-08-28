الإثنين, أغسطس 28, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي وعن رأيها في...
حياتنا

هبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي وعن رأيها في هجوم حماتها عليها لأول مرة!

هبة عبوك رفضت التعليق على انتقادات حماتها لها

كتب سالم حنفي
هبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي وعن رأيها في هجوم حماتها عليها لأول مرة!
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- في أول ظهورها الإعلامي الذي طل انتظاره، ظهرت الممثلة الإسبانية – التونسية الأصل هبة عبوك طليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد، في العرض الأول لفيلم صديقها المخرج ماريو كاساس.

ونشرت هبة عبوك عبر حسابها على “انستغرام” صورا لمشاركتها في العرض الأول للفيلم، قائلة:”
منذ يومين شاهدت الفيلم الأول لماريو كاساس “وحدتي لها أجنحة” وأوصي به بشدة. إنه فيلم للممثلين، عاطفي وملهم للغاية. تهانينا لطاقم العمل بأكمله!”.

الفيلم الأول لماريو كاساس
الفيلم الأول لماريو كاساس

وخلال مشاركتها في العرض، اختارت هبة عبوك إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون.

هبة عبوك في إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون
هبة عبوك في إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون

حذر شديد

وبحسب صحيفة “ libertaddigital” الإسبانية، تجنبت هبة عبوك بحذر شديد، تجنبت هبة الخوض في التفاصيل حول كيفية تقدم المفاوضات مع أشرف حيمي للتوصل إلى اتفاق طلاق يرضي الاثنين ، في وقت تطلب هي منه 10 ملايين يورو مقابل السنوات الثلاث التي تزوجا فيها، لكنه، الذي ثروته باسم والدته يعرض عليها 2 فقط مع عدم رغبتها على التعليق على تصريحات حماتها السابقة التي اتقدتها علناً.

وقالت الصحيفة إنه ومع ذلك، فقد أظهرت أفضل ابتساماتها، وكانت سعيدة باستئناف حياتها الاجتماعية في مدريد ولم شملها مع زملائها وأصدقائها المحترفين.

وأكدت: “أنا هادئة جداً، شكراً جزيلاً، تصبحون على خير”، مؤكدة أن الهدوء يأتي بعد العاصفة وبعد خمسة أشهر من إعلان انفصالها عن أشرف حكيمي، فهي هادئة وتركز على أولادها.

- Advertisement -

كيف سيتم حل خلافها مع أشرف حكيمي؟

بالإضافة إلى ذلك، وبكلمة “نعم” صريحة ومقتضبة، أكدت هبة عبوك أن طلاقهما سيتم حله بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة الجميع.

طلاق هبة عبوك وأشرف حكيمي
طلاق هبة عبوك وأشرف حكيمي

هبة عبوك تعلن انفصالها عن أشرف حكيمي

وأعلنت هبة عبوك يوم 27 مارس/آذار الماضي، انفصالها عن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد خمس سنوات من الحب وإنجاب طفلين مشتركين.

انفصال هبة عبوك عن أشرف حكيمي
انفصال هبة عبوك عن أشرف حكيمي

وقالت حينها في بيان نشرتها عبر “انستغرام”: “منذ فترة، وبعد تفكير طويل، اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا كزوجين”، مشيرة إلى أن هذا “القرار تم اتخاذه قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت والتي شاركت فيها إعلاميًا وأنا غافل عنها تمامًا”.

وأكدت حينها أن زواجها انفصل قبل أن توجه النيابة العامة الفرنسية اتهامات للاعب باريس سان جيرمان بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في منزلها في العاصمة الفرنسة باريس.

أجازة طويلة في تونس

وبعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، فإن بطلة فيلم “الأميرة” كرست وقته تمامًا لطفليها الصغيرين، أمين ونعيم -3 وسنة واحدة على التوالي- وتعيش معهم صيفها الأول كامرأة عازبة.

هبة عبوك وطفليها أمين ونعيم
هبة عبوك وطفليها أمين ونعيم

ومؤخرا استمتعت هبة عبوك بأجازة لعدة أسابيع في تونس، موطن عائلتها الأصلي، ثم عادت بعدها إلى مدريد لاستئناف التزاماتها المهنية.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تودع تونس بلقطات حميمية.. حفل زفاف و”مبكبكة تونسية” ومايوهات (شاهد)

حياتنا

هل تعمد حكيمي إهانة السعوديين وابن سلمان؟.. داعب نيمار وأوصاه بهذا الأمر (فيديو)

حياتنا

إطلالة هبة عبوك الفاضحة أمام بقالة في تونس تفتح النار عليها وتدفعها لغلق التعليقات (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يودع اليابان بـ”الواغيو” النادر (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟

حياتنا

هبة عبوك في تونس برفقة ابنها مرتدية حمالة صدر (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت يد رجل آخر (فيديو)

صدمة جديدة في ريال مدريد بشأن إصابة فينيسيوس

زينب العسكري ترد على فضيحة صور زفافها بالدليل (فيديو)

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

بعد العرض السعودي.. كلوب يحسم أمر مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل نهائي

محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

السلطان هيثم بن طارق يروي قصة شجاره مع مدرسه وطرده من الصف.. من عاقبه؟! (شاهد)

“خليك ريلاكس”.. أبو تريكة يُوجه رسالة إلى جماهير تشيلسي (شاهد)

سيدة كويتية حديث الشرطة البريطانية ومكافأة للكشف عن مصيرها بسبب علاقة سرية مع رجل!

هبة نور ترقص وسط أصدقائها الرجال بفستان مثير ثم تخلعه مع نادين نجيم (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC