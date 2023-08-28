هبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي وعن رأيها في هجوم حماتها عليها لأول مرة!

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وطن- في أول ظهورها الإعلامي الذي طل انتظاره، ظهرت الممثلة الإسبانية – التونسية الأصل هبة عبوك طليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد، في العرض الأول لفيلم صديقها المخرج ماريو كاساس.

ونشرت هبة عبوك عبر حسابها على “انستغرام” صورا لمشاركتها في العرض الأول للفيلم، قائلة:”

منذ يومين شاهدت الفيلم الأول لماريو كاساس “وحدتي لها أجنحة” وأوصي به بشدة. إنه فيلم للممثلين، عاطفي وملهم للغاية. تهانينا لطاقم العمل بأكمله!”.

وخلال مشاركتها في العرض، اختارت هبة عبوك إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون.

حذر شديد

وبحسب صحيفة “ libertaddigital” الإسبانية، تجنبت هبة عبوك بحذر شديد، تجنبت هبة الخوض في التفاصيل حول كيفية تقدم المفاوضات مع أشرف حيمي للتوصل إلى اتفاق طلاق يرضي الاثنين ، في وقت تطلب هي منه 10 ملايين يورو مقابل السنوات الثلاث التي تزوجا فيها، لكنه، الذي ثروته باسم والدته يعرض عليها 2 فقط مع عدم رغبتها على التعليق على تصريحات حماتها السابقة التي اتقدتها علناً.

وقالت الصحيفة إنه ومع ذلك، فقد أظهرت أفضل ابتساماتها، وكانت سعيدة باستئناف حياتها الاجتماعية في مدريد ولم شملها مع زملائها وأصدقائها المحترفين.

وأكدت: “أنا هادئة جداً، شكراً جزيلاً، تصبحون على خير”، مؤكدة أن الهدوء يأتي بعد العاصفة وبعد خمسة أشهر من إعلان انفصالها عن أشرف حكيمي، فهي هادئة وتركز على أولادها.

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كيف سيتم حل خلافها مع أشرف حكيمي؟

بالإضافة إلى ذلك، وبكلمة “نعم” صريحة ومقتضبة، أكدت هبة عبوك أن طلاقهما سيتم حله بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة الجميع.

هبة عبوك تعلن انفصالها عن أشرف حكيمي

وأعلنت هبة عبوك يوم 27 مارس/آذار الماضي، انفصالها عن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد خمس سنوات من الحب وإنجاب طفلين مشتركين.

وقالت حينها في بيان نشرتها عبر “انستغرام”: “منذ فترة، وبعد تفكير طويل، اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا كزوجين”، مشيرة إلى أن هذا “القرار تم اتخاذه قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت والتي شاركت فيها إعلاميًا وأنا غافل عنها تمامًا”.

وأكدت حينها أن زواجها انفصل قبل أن توجه النيابة العامة الفرنسية اتهامات للاعب باريس سان جيرمان بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في منزلها في العاصمة الفرنسة باريس.

أجازة طويلة في تونس

وبعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، فإن بطلة فيلم “الأميرة” كرست وقته تمامًا لطفليها الصغيرين، أمين ونعيم -3 وسنة واحدة على التوالي- وتعيش معهم صيفها الأول كامرأة عازبة.

ومؤخرا استمتعت هبة عبوك بأجازة لعدة أسابيع في تونس، موطن عائلتها الأصلي، ثم عادت بعدها إلى مدريد لاستئناف التزاماتها المهنية.