دون أن تلمسه.. فتاة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة شيطانية بشعة في ثوان

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وطن- نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة بشعة، لفتاة مصرية أقدمت على قتل والدها بطريقة شيطانية في محافظة الجيزة.

الأب الذي يسكن تحديدا في مركز “أطفيح” بالمحافظة المصرية المذكورة، توفي على الفور متأثرا بحروق بليغة لحقت به جراء تسرب الغاز في الشقة، حيث اشتعلت فيه النيران بمجرد أن أشعل سيجارة أراد تدخينها.

والمفاجأة التي كشفتها التحقيقات بحسب موقع “القاهرة24” المحلي، هي مسؤولية ابنته صاحبة الـ 15 عاما عن الجريمة، حيث أرادت التخلص من والدها.

تفاصيل الجريمة التي هزت مصر

فقامت بفتح أسطوانة الغاز متعمدة، وأشعلت النيران في جسد والدها أثناء إشعاله سيجارته ولقي مصرعه في الحال.

وبعدما أشعلت الفتاة بوالدها النار، هربت سريعا.

وبعد فتح أنبوبة البوتاجاز، أشعل والدها سيجارته كالعادة وانفجرت به الأنبوبة، ولقي مصرعه.

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وبحسب ذات المصدر، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أطفيح بلاغا من غرفة النجدة يفيد بمصرع أحد الأشخاص حرقا داخل شقته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ومن خلال الفحص عثروا على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عاما، يعاني من عدة حروق متفرقة في الجسد.

وعكف رجال المباحث في البحث عن الجاني والتأكد من أن هناك شبهة جنائية وراء تلك الواقعة.

وتوصلوا إلى أن ابنته صاحبة الـ15 عاما هي من فتحت الأنبوبة عليه دون علمه متعمدة لأنها أرادت التخلص منه.

وبالفعل اعترفت الابنة بأنها أشعلت النيران بوالدها، لأنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة وأنها كانت تعيش معه بمفردها، بعد أن انفصل عن والدتها، كما أنه كان دائم التعدي على والدتها بالضرب.