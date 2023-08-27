الأحد, أغسطس 27, 2023
الرئيسيةالهدهدحرّض على تجويع المعتصمين.. وزير مصري كاد يلقَى القبض عليه في بريطانيا...
الهدهد

حرّض على تجويع المعتصمين.. وزير مصري كاد يلقَى القبض عليه في بريطانيا بسبب اعتصام رابعة

الوزير المصري سافر إلى لندن دون أن يكون علم بأن هناك دعوى قضائية مقامة ضده في بريطانيا

كتب فهمي الورغمي
فض اعتصام رابعة
- Advertisement -

وطن- كشف وزير مصري سابق، أنه كاد أن يُلقَى القبض عليه في بريطانيا بعدما حرض على تجويع المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، في واقعة حدثت خلال توليه منصبه.

والواقعة بطلها منير فخري عبدالنور الذي شغل منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة حازم الببلاوي التي شكلت عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

وقال عبدالنور، في مقابلة مع موقع ذات مصر (تم حذفها)، إنه كاد أن يُلقى القبض عليه في بريطانيا أثناء توليه منصبه الوزاري، وطُلب منه العودة إلى مصر سريعا.

وكشف الوزير المصري السابق عن السبب في ذلك، قائلا: “في لقاء تلفزيوني مع لميس الحديدي.. قلت أنا مش فاهم إزاي مش قادرين نحاصر المعتصمين ونمنع وصول الأكل والشرب إليهم لأننا لو فعلنا ذلك سيضطرون للخروج”.

وأشار إلى أن دعوى قضائية أقيمت ضده في أعقاب ذلك، اتهم فيها بالتشجيع على تجويع المعتصمين، وصدر قرار بالتحقيق معه، في حين لم تكن الحكومة المصرية على علم بالأمر.

ولفت عبدالنور، إلى أنه سافر رفقة جمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية بغرض جذب الاستثمارات لمصر، وقضى هناك ثلاثة أيام، ثم عاد للقاهرة.

- Advertisement -

وأوضح أنه تلقى اتصالين أحدهما من وزير الخارجية والآخر من سفير بريطانيا للقاهرة، حيث طالبه الأخير بعدم الزيارة إلى لندن قبل إبلاغه، لصدور أمر بالقبض عليه للتحقيق معه في هذه القضية.

ومرّت عشر سنوات كاملة، على فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصاما لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش متذرعا باحتجاجات اندلعت ضده، ثم زج به لاحقا في السجن، حتى لقي حتفه في محبسه.

وأسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين في مقابل مقتل ثمانية من رجال الأمن، في حين تشير تقديرات جماعة الإخوان المسلمين التي نظمت الاعتصام تحدثت عما يزيد على ألف قتيل بين صفوف المعتصمين.

أسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين
أسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين

بينما قدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أعداد الضحايا من المدنيين بين 800 إلى 1000 شخص.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها

الهدهد

“ذوق لواءات”.. ما هدف السيسي من وراء هدم تاريخ القاهرة وتراثها المعماري؟

حياتنا

بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو “سفاح الجيزة” الحقيقي وكيف تخلص من جثث ضحاياه؟

الهدهد

“طلاق سعيد”.. مصرية تحتفل بطلاقها وتوزع الذهب على الحاضرات (فيديو)

الهدهد

طالبات عمانيات بشعر مكشوف يصافحن السلطان في مصر.. فيديو نادر قبل 40 عاما

الهدهد

عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر

الهدهد

بعد فشل مصري وتحذير عربي .. المقاومة تتأهب لمعركة جديدة

الهدهد

وزير مصري سابق: البحث عن كومبارس لمنافسة السيسي “مسرحية هابطة” (فيديو)

الهدهد

المؤبد لضابط الجيش زياد حسام الدين قاتل الدكتورة بسمة بحادث مدينتي

تقارير

6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

الهدهد

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هو الملاكم اليمني أدم نسيم حميد الفائز بأول نزال عالمي؟!

تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها

في 3 أسابيع فقط.. مبلغ ضخم جمعه ترامب منذ احتجازه في سجن أتلانتا

راموس سيزامل بنزيما في الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة راتبه

4 علامات تدل على أنك تتخذ من العمل ملجأ لتجنب مواجهة الواقع

زوجة ميسي في أكثر المواقف إحراجاً.. كادت تقبل زميل زوجها معتقدة أنه هو! (فيديو)

جورجينا في وضع حميمي مع رونالدو بعد استعراض مؤخرتها الخوخية (فيديو)

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على لانس

بتأشيرة إماراتية.. ضابط بالموساد يستفز اليمنيين بجولة في جزيرة سقطرى (شاهد)

“صور غريبة” .. لماذا لجأت قرية فرنسية إلى رسم خطوط متعرجة كبيرة على طرقها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC