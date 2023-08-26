السبت, أغسطس 26, 2023
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آخر ما قاله.. وليد المطيري أحد ضحايا فاطمة المؤمن وفيديو مؤثر

الشاب المطيري الذي توفي بعد صدم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن لسيارة كان بداخلها، انتشر لها مقطع قيل إنه يوثق آخر ما قاله قبل الحادث المشؤوم

كتب خالد الأحمد
آخر ما قاله.. وليد المطيري أحد ضحايا فاطمة المؤمن وفيديو مؤثر
فاطمة المؤمن ووليد المطيري
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وطن- تداول كويتيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه المقطع الأخير للشاب “وليد المطيري” أحد المتوفين في حادث صدم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، لسيارة كان يستقلها المطيري رفقة آخرين، حيث كانت “المؤمن” تحت تأثير الخمر والمخدرات.

ومنذ الخميس الماضي، تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، الترند بعد وقوع حادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

فيما ذكرت وسائل إعلام أنها تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص وهم “وليد جاسم بن زنيوط المطيري” و”يوسف بدر الكعمي” ولم يكشف عن اسم الضحية الثالثة.

وانتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت، وقد أثار هذا الحادث اهتمام الجمهور وتساؤلات حول تفاصيل الحادث وسبب وقوعه.

وأظهر المقطع الجديد المتداول الشاب المطيري الذي توفي مساء، الأربعاء، وهو يرتدي سترة سوداء كتب عليها عبارات انجليزية، واعتمر قبعة إلى جانب سيارة سوداء اللون وبدا وهو يتحدث إلى شخص لا يظهر في الكادر.

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عم الضحية المطيري يناشد

وعقب الحادثة الأليمة طالب قريب للمطيري وزير الداخلية بعدم الإفراج عن المتهمة فاطمة المؤمن بعد ورود معلومات عن تدخل بعض المتنفذين داعياً إياه إلى تنفيذ القانون حتى تكون عبرة لغيرها من المستهترين.

وقال سعود عبد الله الشتيلي المطيري في تغريدة على حسابه في تويتر :”
أناشدك بأخذ حق ابن أخي في العناية المركزة واثنين من أصدقائه توفوا بحادث بسبب تهور ورعونة فاشنيستا ومرافقيها – علماً أن المطيري توفي فيما بعد.

وطالب المطيري وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الصارمة والإستمرار بحجزها بعد ورود معلومات حول محاولات وسيطة لخروجها .

وكانت وسائل إعلام كويتية كشفت أن فاطمة المؤمن التي قتلت كويتيين اثنين تجاوزت الإشارة الحمراء عند تقاطع السياج مع الملك فهد كانت في حالة غير طبيعية ، ونفت هروبها من مكان الحادث.

وأكدت انه ثم حبسها علي ذمة التحقيق ثلاثة ايام وبتهمة القيادة بطريقة غير طبيعية.

وكانت السلطات الكويتية، احتجزت فاطمة المؤمن، إذ تسبب الحادث في قتل وإصابة 4 أشخاص.

وتم توجيه 3 تهم للكويتية فاطمة المؤمن على رأسها القتل الخطأ، وتجاوز السرعة بسبب القيادة بحالة غير طبيعية.

المصدرتويتر، وطن

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