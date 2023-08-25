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صهر أردوغان.. شاهد مافعله سلجوق بيرقدار فوق أكبر حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا: زيارة سلجوق بيرقدار لحاملة الطائرات الأمريكية وأهمية هذه الخطوة في العلاقات بين البلدين

كتب فهمي الورغمي
صهر أردوغان.. شاهد مافعله سلجوق بيرقدار فوق أكبر حاملة طائرات أمريكية
سلجوق بيرقدار يتفقد أكبر حاملة طائرات في العالم
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وطن- نشر رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” التركية، سلجوق بيرقدار، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وصوراً وثّقت جولته الأولى نوعها على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد فورد” التي يُعدّها مراقبون للشؤون الدفاعة العالمية، “فخراً للصناعة العسكرية الأمريكية”.

وقال صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منشور على موقع إكس أن “السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك، وجه له دعوة لزيارة سفينة “يو إس إس جيرالد فورد” التي تجري تدريبات مشتركة في البحر المتوسط مع سفينة “تي سي جي الأناضول” البرمائية أكبر سفن تركيا الهجومية والتي دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة.

سلجوق بيرقدار
سلجوق بيرقدار

بيرقدار وقادة أتراك يزورون حاملة طائرات أمريكية

وأوضحت وكالة الأناضول (الرسمية) أنّ “السفير الأمريكي وجّه بالفعل دعوة إلى القادة والضباط الأتراك إضافة إلى سلجوق بيرقدار“.

وحسب ذات المصدر، فقد ضمّ الوفد التركي قائد سلاح الجو في البحرية، محمد صواش، والضابط بقيادة التدريب الجوي في البحرية، حسين صبري أقيول، وبيرقدار إضافة إلى مسؤولين آخرين.

بيرقدار وقادة أتراك يزورون حاملة طائرات أمريكية
بيرقدار وقادة أتراك يزورون حاملة طائرات أمريكية

وخلال جولته الفريدة من نوعها، شرقي المتوسّط، رافق سلجوق بيرقدار خلال الجولة الأميرال في البحرية الأمريكية إريك جيه إيسليتش، حيث تفحص بيرقدار إقلاع وهبوط الطائرات الحربية الأمريكية.

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مناورات تركية أمريكية شرقي المتوسط

وقالت شركة “بايكار” في منشور منفصل على موقع إكس “أجرى رئيس مجلس إدارتنا، سلجوق بيرقدار، عمليات تفتيش فنية على حاملة الطائرات يو إس إس جيرالدر فورد، التابعة للبحرية الأمريكية”.

وقالت أنه “في شرق البحر الأبيض المتوسط، أجرى فحوصات للطائرات الحربية التي هبطت وأقلعت على متن حاملة الطائرات التي نفذت مناورة مشتركة مع TCG Anadolu، والطائرات الموجودة في المخزون البحري”.

وتُجري سفينة “يو إس إس جيرالد فورد” الأمريكية تجري تدريبات مشتركة مع سفينة “تي سي جي الأناضول” التركية في شرق البحر المتوسط، بالتزامن مع تدريبات مشتركة بين سلاح الجو التركي والأمريكي.

طائرات بيرقدار في سماء 24 دولة

ويأتي حضور بيرقدار مع الوفد الأمني التركي رفيع المستوى، نظير مساهماته التاريخية في تطوير صناعة الدفاع الجوي التركية.

حيث تمكّنت شركته من تصدير الطائرات بدون طيار إلى 24 دولة. وقد وثّقت مئات مقاطع الفيديو استخدامها في الصراعات في أذربيجان وليبيا وأوكرانيا.

ووقعت الشركة (بايكار) اتفاقا مع السعودية بعد زيارة أردوغان الشهر الماضي لشراء طائرات بدون طيار. وُوصفت الصفقة بأنها “أكبر عقد لتصدير الدفاع والطيران في تاريخ الجمهورية التركية”، على حد تعبير هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي للشركة وشقيق سلجوق بيرقدار.

زيارة أردوغان السعودية
زيارة أردوغان السعودية

المصدرالأناضول ,تويتر، وطن

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