صهر أردوغان.. شاهد مافعله سلجوق بيرقدار فوق أكبر حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نشر رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” التركية، سلجوق بيرقدار، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وصوراً وثّقت جولته الأولى نوعها على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد فورد” التي يُعدّها مراقبون للشؤون الدفاعة العالمية، “فخراً للصناعة العسكرية الأمريكية”.

وقال صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منشور على موقع إكس أن “السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك، وجه له دعوة لزيارة سفينة “يو إس إس جيرالد فورد” التي تجري تدريبات مشتركة في البحر المتوسط مع سفينة “تي سي جي الأناضول” البرمائية أكبر سفن تركيا الهجومية والتي دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة.

بيرقدار وقادة أتراك يزورون حاملة طائرات أمريكية

وأوضحت وكالة الأناضول (الرسمية) أنّ “السفير الأمريكي وجّه بالفعل دعوة إلى القادة والضباط الأتراك إضافة إلى سلجوق بيرقدار“.

وحسب ذات المصدر، فقد ضمّ الوفد التركي قائد سلاح الجو في البحرية، محمد صواش، والضابط بقيادة التدريب الجوي في البحرية، حسين صبري أقيول، وبيرقدار إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وخلال جولته الفريدة من نوعها، شرقي المتوسّط، رافق سلجوق بيرقدار خلال الجولة الأميرال في البحرية الأمريكية إريك جيه إيسليتش، حيث تفحص بيرقدار إقلاع وهبوط الطائرات الحربية الأمريكية.

- Advertisement -

مناورات تركية أمريكية شرقي المتوسط

وقالت شركة “بايكار” في منشور منفصل على موقع إكس “أجرى رئيس مجلس إدارتنا، سلجوق بيرقدار، عمليات تفتيش فنية على حاملة الطائرات يو إس إس جيرالدر فورد، التابعة للبحرية الأمريكية”.

Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, ABD Donanması'na ait olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'ta teknik incelemelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'yla ortak tatbikat gerçekleştiren uçak gemisine iniş-kalkış yapan savaş uçakları ile donanma envanterinde yer alan… pic.twitter.com/u4FwxDGWOm — BAYKAR (@BaykarTech) August 25, 2023

وقالت أنه “في شرق البحر الأبيض المتوسط، أجرى فحوصات للطائرات الحربية التي هبطت وأقلعت على متن حاملة الطائرات التي نفذت مناورة مشتركة مع TCG Anadolu، والطائرات الموجودة في المخزون البحري”.

وتُجري سفينة “يو إس إس جيرالد فورد” الأمريكية تجري تدريبات مشتركة مع سفينة “تي سي جي الأناضول” التركية في شرق البحر المتوسط، بالتزامن مع تدريبات مشتركة بين سلاح الجو التركي والأمريكي.

🇹🇷TCG Anadolu / 🇺🇸USS Gerald R. Ford pic.twitter.com/w1BPM2zw6R — Ela kervan (@Ela_kervan) August 25, 2023

طائرات بيرقدار في سماء 24 دولة

ويأتي حضور بيرقدار مع الوفد الأمني التركي رفيع المستوى، نظير مساهماته التاريخية في تطوير صناعة الدفاع الجوي التركية.

حيث تمكّنت شركته من تصدير الطائرات بدون طيار إلى 24 دولة. وقد وثّقت مئات مقاطع الفيديو استخدامها في الصراعات في أذربيجان وليبيا وأوكرانيا.

ووقعت الشركة (بايكار) اتفاقا مع السعودية بعد زيارة أردوغان الشهر الماضي لشراء طائرات بدون طيار. وُوصفت الصفقة بأنها “أكبر عقد لتصدير الدفاع والطيران في تاريخ الجمهورية التركية”، على حد تعبير هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي للشركة وشقيق سلجوق بيرقدار.