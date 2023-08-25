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ابنة عمرو دياب ترتكب إحدى الكبائر أمام والدتها السعودية والمصريون غاضبون (فيديو)

عبرت والدة جنا عمرو دياب السعودية زينة عاشور عن شعورها بالفرحة والفخر من أجل ابنتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب ترتكب إحدى الكبائر أمام والدتها السعودية والمصريون غاضبون (فيديو)
جنا دياب تشرب الكحول
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وطن- احتفلت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بتوقيع أول عقد لها في كتابة وإنتاج الموسيقى، بطريقة أثارت غضب المصريين.

ووثقت ابنة عمرو دياب لحظة توقيع العقد مع إحدى الشركات، بينما والدتها تشاهد ما يحدث مرئياً أون لاين.

“في صحتك ماما”

وتقول جنا عمرو دياب لوالدتها كما يظهر بالفيديو: “نحن الآن في وسط العقد، وشربنا الشامبانيا لهذه المناسبة.. في صحتك ماما”.

وعبرت والدتها السعودية زينة عاشور عن شعورها بالفرحة والفخر من أجل ابنتها.

وارتدت جنا لهذه المناسبة تنورة جينز قصيرة مع توب أسود، وقبعة رياضية.

وما أن تم توقيع العقد، ظهرت جنا دياب وهي تحتفل مع صديقاتها بفتح زجاجة كحول “خمر”، ثم ظهرت في صورة وهي تتناولها مع أصدقائها وأعضاء الشركة التي وقعت معها العقد.

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ابنة عمرو دياب ترتكب إحدى الكبائر
جنا وهي تشرب نخب توقيع العقد

بدء المسيرة المهنية

وعلقت جنا دياب على الفيديوهات والصور: “احزروا من وقع للتو مع شركة انترسكوب؟ لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزءًا من هذا الفريق المذهل والعاطفي”.

وتابعت: “أفضل المديرين في العالم! أحبكم يا رفا..  لا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية”.

ولم ينظر المتابعون إلى إنجاز ابنة عمرو دياب، بقدر ما غضبوا بسبب الطريقة التي احتفلت بها بهذا الإنجاز.

مصريون غاضبون

وجاء في التعليقات: “يعني اما يكون الاب مصري والام سعودية.. الميكس ده يجيب خمره وانفتاح كده.. حرام والله ابوك عمره ماحطها في بقه ولا حتي سيجاره شربها.. وانت كل حاجه مجتمعتنا ترفضها بتعمليها”.

وتساءل آخر: “علي كده بتصومي رمضان”.

وكتب ثالث: “خمرة.. كدة اوفر لا حول و لا قوة إلا بالله”.

الجدير بالذكر أن شرب الخمر يعد من الكبائر في الدين الإسلامي، وحد مرتكبه هو أربعون جلدة، وما زاد منه هو تعزير، وقد يصل إلى ثمانين جلدة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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