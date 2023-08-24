الخميس, أغسطس 24, 2023
الرئيسيةالهدهد"فلسطين خارج التفاصيل".. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد التطبيع مع السعودية
الهدهد

“فلسطين خارج التفاصيل”.. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد التطبيع مع السعودية

المسؤول أكد موافقة إسرائيل على برنامج نووي مدني للسعوديين

كتب خالد السعدي
محمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو
- Advertisement -

وطن- كشف مسؤول إسرائيلي كبير، عن موعد التطبيع بين الرياض وتل أبيب، قائلا إن الجانبين قد يقيمان علاقات دبلوماسية في وقت مبكر من أوائل العام المقبل

جاء ذلك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “ynetnews“، وذلك في أعقاب إحراز تقدم في المحادثات بين السعوديين والولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته: “نحن نتحدث عن اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل العام المقبل.. على الأرجح في أوائل العام المقبل”.

وأضاف أن المحادثات بين السعوديين والأمريكيين تركز على إيران والمخاوف الدفاعية، وخاصة معدات الحماية التي سيحصل عليها السعوديون من الولايات المتحدة للحماية من إيران.

ويسعى السعوديون إلى إبرام معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا التوقع بعد ثلاث زيارات قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية.

- Advertisement -

وفيما يتعلق بالقضية النووية المدنية التي أثارت الكثير من التساؤلات في تل أبيب، ذكر المسؤول الإسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أخطأ في مقابلته الأخيرة مع شبكة PBS، وخلافا للانطباع الذي تركته كلماته، فقد وافقت إسرائيل على برنامج نووي مدني للسعوديين.

التطبيع بين الرياض وتل أبيب
التطبيع بين الرياض وتل أبيب

الموقف من فلسطين

وبشأن علاقة القضية الفلسطينية بالمحادثات، أكّد المسؤول أن المناقشات لم تدخل في التفاصيل، وأنه لا توجد حاليا أي مطالب محددة من إسرائيل.

ويبدو أن التركيز الأساسي ينصب على المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، التي يتم الحصول عليها من السعوديين والأمريكيين، بدلاً من متطلبات معينة مثل وقف بناء المستوطنات، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية الحالية.

تعامل دبلوماسي مع صفقة التطبيع

وكان سوليفان قد صرح بأن الإعلان عن التقدم مع المملكة العربية السعودية ليس وشيكًا، وقال: “نحن نتعامل مع هذا الأمر دبلوماسيا ولا يزال هناك مجال يجب قطعه.. نحن نجري محادثات مع كل من السعوديين والإسرائيليين”.

وفيما يتعلق بالمسائل النووية المدنية، قال: “سيتم التعامل مع هذا الأمر دبلوماسياً، وسنأخذ بالتأكيد في الاعتبار موقف لجنة الطاقة الذرية”.

وأشار كذلك إلى أن “تحقيق السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل أمر مهم، وقال: “نهدف إلى التعامل مع ذلك بشكل أكثر فعالية”.

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

موقف نتنياهو من البرنامج النووي

يُشار إلى أنه قبل يومين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال إنّ إسرائيل لن توافق على أن يكون لأحد من جيرانها برنامج نووي.

كما أكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، مطلع الأسبوع، أنّ إسرائيل والسعودية ليستا على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيعٍ في الوقت الحالي.

المصدرصحيفة ynetnews، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

حياتنا

زوجة ياسين بونو ترفع مستوى الجرأة قبل انتقالها إلى السعودية.. الجمال المغربي يتحدث

الهدهد

جريمة إسرائيلية مروعة أثارت انزعاج الولايات المتحدة ومطالب عاجلة

الهدهد

أحد بُناة الاقتصاد السعودي.. سبب وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود

الهدهد

“شاطئ العراة في السعودية”.. نرمين عادل تفضح ابن سلمان ومستشاره المقرب (فيديو)

الهدهد

خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

حياتنا

تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

الهدهد

السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

الهدهد

عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

تقارير

هجمات الضفة تضع نتنياهو في مأزق.. نظرة على مصير حكومته ومستقبل التطبيع مع السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نجمة إباحية تصور مشهداً جنسياً وسط إعصار هيلاري القاتل (شاهد)

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو والتشكيلة في الدوري الإسباني

مايا دياب تشعل غيرة ماريتا الحلاني.. التصقت بزوج الأخيرة ولامسته بصدرها العاري (فيديو)

طالبان تمنع سفر 100 طالبة أفغانية للإمارات وتعليق ناري من خلف الحبتور (شاهد)

“إجابتها نعم أو لا” .. مسألة رياضية شهيرة حيّرت العلماء أكثر من قرن جائزتها مليون دولار

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

مواجهات قوية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023

زوجة ياسين بونو ترفع مستوى الجرأة قبل انتقالها إلى السعودية.. الجمال المغربي يتحدث

ميتا تعلن إغلاق تطبيق المراسلة الشهير في هذا الموعد .. ما السبب!!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC