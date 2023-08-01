وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل أقرب ما يكون إلى اتفاقية تطبيع مع السعودية!

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وطن- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل “هي الأقرب على الإطلاق إلى اتفاق سلام مع السعودية”.

وقال في مقابلة مع القناة 12 نقلت تفاصيل قناة “i24news“:السبب (نحن في هذا الموقف) هو أن الرئيس بايدن اتخذ قرارًا بالنظر في الأمر بجدية. لقد رأينا في الأسابيع القليلة الماضية زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى المملكة العربية السعودية ، وشاهدنا زيارة ليندسي جراهام ، ونحن شهدنا زيارة قام بها وزير الخارجية بلينكين ومستشار الأمن القومي (جيك سوليفان) “.

وأضاف:”أعتقد أن الفرصة السانحة حتى آذار (مارس) من العام المقبل ، حيث يتم جر الولايات المتحدة إلى الانتخابات منذ ذلك الحين. نحن نتحدث دائمًا عن المصلحة الإسرائيلية ، لكن السلام مع السعودية هو مصلحة أمريكية بهدف تحسين الوضع الإقليمي. واستقرار الاقتصاد وتحسينه ، كما أنه مصلحة سعودية متميزة “.

تعاون شركة سعودية مع أخرى إسرائيلية

وتأتي ههذا التصريحات، في وقت كشفت فيه وكالة “بلومبيرغ” عن تعاون نادر بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وكشفت الوكالة عن موافقة شركة SolarEdge Technologies الإسرائيلية على مشروع مشترك مع شركة Ajlan & Bros Holding في المملكة العربية السعودية لنشر الطاقة المتجددة في الدولة الخليجية.

وقالت إن هذه الشركة الجديدة ستعمل على توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية ، وفقًا للبيان الإسرائيلي.

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رئيس الموساد يبحث التطبيع مع السعودية في واشنطن

وفي وقت سابق يوم الاثنين ، قال تقرير إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا قام بزيارة للولايات المتحدة قبل عدة أسابيع لإجراء محادثات سرية بشأن المملكة العربية السعودية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية.

وكشف تقرير آخر أن “انفراجا مع الرياض مرهون بالمحادثات بين المملكة وواشنطن”.

وبحسب عدة مصادر مطلعة على المحادثات ، سيتعين على إسرائيل اتخاذ “خطوات حقيقية” نحو إنهاء الصراع مع الفلسطينيين ، وهو أولوية بالنسبة للديمقراطيين الأمريكيين وكذلك الملك سلمان.