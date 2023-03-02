الخميس, مارس 2, 2023
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تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

إسرائيل تعتبر أن الوصول في تخصيب اليورانيوم لنسبة 90% هي النقطة الحاسمة

كتب سالم حنفي
ضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني watanserb.com
ضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني
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وطن- نشر موقع “إسرائيل رادار” المتخصص في الدراسات الإستراتيجيه والجيوسياسية، تحليلا تحدث فيه عن الخط الأحمر للبرنامج النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل، ومتى يمكن لإسرائيل التدخل عسكريا.

وبحسب التحليل، فإنه مع اقتراب إيران من تخصيب اليورانيوم لأغراض صنع الأسلحة النووية، يقترب هجوم إسرائيلي على مواقع طهران النووية، إلا ان الموقع تساءل عن النقطة التي سيأمر قادة الجيش توجيه الهجوم منها، مؤكدا في نفس الوقت على صعوبة الامر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقادة العالم في محادثات خاصة أن الخط الأحمر لإسرائيل هو تخصيب إيران بنسبة 90٪ من اليورانيوم، لكنه لم يحدد الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل في تلك المرحلة، وذلك نقلا عن تقرير سايق لصحيفة “إسرائيل اليوم”.

إيران وصلت لنسبة تخصيب 87%

وقال التحليل إن التقرير يستشهد بدبلوماسي غربي حذر من أن إيران قد تكون وصلت إلى 87٪ من التخصيب الآن، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران وصلت بالفعل إلى 84٪، في حين قال مسؤول أمريكي كبير إن بإمكان الإيرانيين إنتاج ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة في 12 يومًا إذا أرادوا ذلك.

ونقل التحليل عن رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك قوله لمركز أبحاث INSS ا أن إسرائيل قد تقترب من “وقت المال” ولكن لم يتم الوصول إليه بعد. وتوقع مسؤولون دفاعيون في وقت سابق أن إيران ستختبر رد فعل العالم من خلال الاقتراب من 90٪. لكن الوصول إلى هناك أمر مختلف، بحسب التحليل.

ولفت التحليل إلى أن الإيرانيين سوف يخاطرون بمخاطرة غير عادية عندما ينطلقون صراحة نحو قنبلة، مشيرا إلى أنه من المؤكد أنهم سيواجهون رد فعل غربي قوي بما في ذلك عقوبات جدية، وربما إطلاق ضربة إسرائيلية.

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أسوأ مخاوف إيران

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بحسب التحليل، فإن أسوأ مخاوف طهران هو أن تنضم الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجوم عسكري ، أو تزود تل أبيب بأسلحة قوية ودعم لوجستي لجعل الضربة أكثر فعالية، لافتا إلى أن كل هذا يمكن أن يحدث بينما لا تزال إيران لا تمتلك قنبلة نووية فعلية كرادع.

النقطة الحاسمة

اعتبر التحليل أن النقطة الأساسيةحتى لو اندفعت إيران نحو سلاح نووي ، فإنها لا تزال بحاجة إلى بناء واحد بعد أن تحصل على ما يكفي من اليورانيوم بنسبة 90٪، وتقدر إسرائيل أن الأمر سيستغرق من طهران ما يصل إلى عامين لإنتاج قنبلة نووية يمكن إطلاقها.

استعدادات سلاح الجو

ويكمن الدافع المحتمل لإسرائيل لشن هجوم عسكري في مكان ما على مدار العامين المذكورين إلى القوة الجوية التي هي بالفعل في حالة استعداد عالية .

وقال التحليل انه إذا قامت إيران بتخصيب 90٪ من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ، فمن المحتمل ألا تقوم إسرائيل بشن هجوم على الفور. ، حيث ستنتظر لترى رد فعل العالم وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً قوياً، كما يمكن للموساد أن يتخذ إجراءات أقوى لتعطيل خطط طهران، مؤكدا أن الخيار العسكري سيكون هو الملاذ الأخير إذا فشل كل شيء آخر.

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الدعم الأمريكي

ولفت إلى أنه إذا لم يتصرف العالم بالقوة الكافية واستمرت إيران في السباق نحو القنبلة ، فسيتعين على إسرائيل أن تتصرف بمفردها. لكن في هذه المرحلة ، من المحتمل أن تتلقى دعمًا أمريكيًا أكثر مما ستتلقاه الآن.

واعتبر التقرير أنه في النهاية ، سيتخذ قادة إسرائيل قرارًا بالضرب في غرف مغلقة عن وسائل الإعلام البعيدة،و عندئذ سوف يسرع الجيش على وجه السرعة الاستعدادات للهجوم والحرب اللاحقة، وسيتم ذلك خلف ستار من السرية ، لكن بعض المؤشرات يمكن أن تتسرب مثل التحركات العسكرية غير العادية.

واختتم التحليل بالقول أنه “لم نصل إلى هناك بعد ، لكننا نقترب”.

المصدرتويتر، موقع إسرائيل رادار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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