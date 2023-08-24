الخميس, أغسطس 24, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة سعيدة بحجم صدرها وهكذا استعرضته بنصف فستان (فيديو)

تستعد دنيا بطمة لإحياء أمسية شعبية مغربية في الدار البيضاء بأحد الفنادق

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة سعيدة بحجم صدرها وهكذا استعرضته بنصف فستان (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة مفاتنها بأجرأ إطلالاتها على الإطلاق في أحد المنتجعات في المغرب.

ونشرت دنيا بطمة صورة ومقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، توثق فيها استعراضها لمنحنياتها الجديدة.

جرأة غير مسبوقة

وارتدت بطمة فستاناً قصيراً أوف شولدر، مكشوف الصدر، منقوشاً بألوان فاتحة، ما كشف حجم صدرها.

واستكملت الفنانة المغربية إطلالاتها الجريئة بحذاء كعب عالي مفتوح، وحقيبة صفراء.

كما تركت دنيا بطمة شعرها منسدلاً، وتزينت بمجوهرات ناعمة، واعتمدت مكياج ناعم أيضاً.

دنيا بطمة سعيدة بحجم صدرها
تستعد الفنانة المغربية لإحياء أمسية شعبية

أمسية شعبية مغربية

هذا وتستعد دنيا بطمة اليوم لإحياء حفلها في الدار البيضاء بأحد الفنادق.

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وسوقت دنيا لهذا الحفل بالاستعانة براقصة شبه عارية.

وكانت هناك فرقة كاملة من الراقصات بنفس البدلة، ما جعل جمهور دنيا بطمة يعبر عن استياءه، مؤكدين أنها تمتلك صوتاً وحضوراً، ليس بحاجة إلى التعزيز بفرقة استعراضية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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