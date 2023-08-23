الأربعاء, أغسطس 23, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)
حياتنا

هبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)

احتفت هبة عبوك باختيارها فتاة غلاف أشهر مجلة أزياء عالمية

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- استأنفت النجمة الإسبانية هبة عبوك، نشاطاتها فور انتهاء إجازتها في وطنها الأم تونس، وعودتها إلى باريس.

وعادت هبة عبوك، الزوجة السابقة للنجم المغربي أشرف حكيمي، إلى مركز اللياقة الذي تلجأ فيه إلى أجهزة تدليك مناطق حساسة بجسدها.

بدون ملابس داخلية

ونشرت هبة عبوك عبر خاصية الستوري على انستجرام، فيديو يوثق تدليك منطقة أسفل البطن. ما اضطرها إلى خلع ملابسها الداخلية وتغطية عورتها بفوطة فقط.

كما نشرت النجمة العالمية فيديو آخر من السيارة بدت فيه حزينة أو مرهقة.

واحتفت هبة باختيارها فتاة غلاف مجلة إن ستايل العالمية. وكتبت: “لقد كان شهر سبتمبر هو المفضل لدي دائمًا، فهو العودة إلى المدرسة، العودة إلى العمل، الأنشطة، المنزل”.

وتابعت: “بالنسبة لي يبدأ العام في سبتمبر.. وأحاول دائمًا القيام بذلك بأفضل النوايا والحفاظ عليها طوال الدورة.. اسمح لنفسك أن تحلم، واجعل أحلامك حقيقة”.

- Advertisement -
هبة عبوك
اختارت المجلة العالمية هبة كغلاف لها

إجازة في تونس بدون حكيمي

وكانت هبة عبوك قد اختارت حضن عائلتها لتقضي أول إجازة لها بدون النجم المغربي أشرف حكيمي، بعد بدء إجراءات طلاقهما.

على الرغم من ولادتها في مدريد ، إلا أن الممثلة هبة أبو خريس بن سليمان ، والمعروفة باسم هبة عبوك ، من أصول تونسية وليبية ، إلى جانب أندلسية.

إقامة لا تنسى

وودعت عبوك بلدها بكلمات مؤثرة قائلة: “لقد أمضيت شهرًا مع أطفالي في بلدي الأصلي العزيز الذي أحبه كثيرًا والذي أفتقده بالفعل”.

وتابعت: “شكرًا لجميع الأشخاص الذين كانوا جزءًا من هذه الإقامة التي لا تُنسى”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك تودع تونس بلقطات حميمية.. حفل زفاف و”مبكبكة تونسية” ومايوهات (شاهد)

حياتنا

هل تعمد حكيمي إهانة السعوديين وابن سلمان؟.. داعب نيمار وأوصاه بهذا الأمر (فيديو)

حياتنا

إطلالة هبة عبوك الفاضحة أمام بقالة في تونس تفتح النار عليها وتدفعها لغلق التعليقات (شاهد)

الهدهد

تونس تسجن الشاعر سامي الذيبي.. السبب صادم وغضب يجتاح المواقع

تقارير

هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟!

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل

الهدهد

مروع.. سيدة سودانية حامل تروي تنكيل السلطات التونسية بها وآخرين ورميهم على الحدود الليبية!

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يودع اليابان بـ”الواغيو” النادر (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟

الهدهد

أزمة المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا: لحظات مروعة وإنقاذ في اللحظة الأخيرة (فيديو مأساوي)

حياتنا

هبة عبوك في تونس برفقة ابنها مرتدية حمالة صدر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فهد العتيبي.. تفاعل واسع مع بادرة إنسانية لشاب كويتي لامست القلوب (فيديو)

السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

دنيا بطمة مع راقصة شبه عارية للترويج لحفلها القادم (فيديو)

فشل العراق وتركيا في استئناف تدفق النفط.. من يدفع الثمن؟

لديه مشاكل صحية.. عمرو وردة يُريد فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام على قدومه

عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

كُشِفَت كذبة روسيا: “الغارة الجوية التي دمرت سوق جسر الشغور في إدلب”!

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

صفقة الهلال السعودي مع حسان تمبكتي مهددٌ بالإلغاء لهذا السبب

شاهد تصرفات رونالدو المتناقضة في مباراة النصر وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC