هبة عبوك بدون ملابس داخلية فور مغادرتها تونس (فيديو)

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وطن- استأنفت النجمة الإسبانية هبة عبوك، نشاطاتها فور انتهاء إجازتها في وطنها الأم تونس، وعودتها إلى باريس.

وعادت هبة عبوك، الزوجة السابقة للنجم المغربي أشرف حكيمي، إلى مركز اللياقة الذي تلجأ فيه إلى أجهزة تدليك مناطق حساسة بجسدها.

بدون ملابس داخلية

ونشرت هبة عبوك عبر خاصية الستوري على انستجرام، فيديو يوثق تدليك منطقة أسفل البطن. ما اضطرها إلى خلع ملابسها الداخلية وتغطية عورتها بفوطة فقط.

كما نشرت النجمة العالمية فيديو آخر من السيارة بدت فيه حزينة أو مرهقة.

واحتفت هبة باختيارها فتاة غلاف مجلة إن ستايل العالمية. وكتبت: “لقد كان شهر سبتمبر هو المفضل لدي دائمًا، فهو العودة إلى المدرسة، العودة إلى العمل، الأنشطة، المنزل”.

وتابعت: “بالنسبة لي يبدأ العام في سبتمبر.. وأحاول دائمًا القيام بذلك بأفضل النوايا والحفاظ عليها طوال الدورة.. اسمح لنفسك أن تحلم، واجعل أحلامك حقيقة”.

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إجازة في تونس بدون حكيمي

وكانت هبة عبوك قد اختارت حضن عائلتها لتقضي أول إجازة لها بدون النجم المغربي أشرف حكيمي، بعد بدء إجراءات طلاقهما.

على الرغم من ولادتها في مدريد ، إلا أن الممثلة هبة أبو خريس بن سليمان ، والمعروفة باسم هبة عبوك ، من أصول تونسية وليبية ، إلى جانب أندلسية.

إقامة لا تنسى

وودعت عبوك بلدها بكلمات مؤثرة قائلة: “لقد أمضيت شهرًا مع أطفالي في بلدي الأصلي العزيز الذي أحبه كثيرًا والذي أفتقده بالفعل”.

وتابعت: “شكرًا لجميع الأشخاص الذين كانوا جزءًا من هذه الإقامة التي لا تُنسى”.