الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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لينا خالد تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

المشهورة العمانية لينا خالد تألقت بفستان ساحر مزين بنقوش الزهور الجميلة في صلالة العمانية، حيث تستمتع بخريف ظفار

كتب فهمي الورغمي
لينا خالد تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة من صلالة
لينا خالد في صلالة
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وطن- أثبتت لينا خالد، المؤثرة العمانية المشهورة، مرة أخرى أنها تتقن فن التألق بإطلالة رائعة في أحدث ظهور لها، بينما تثير إطلالاتها انتقادات البعض ممن يرون أن هذه الإطلالات تخالف تقاليد وعادات المجتمع العماني المحافظ.

ولفتت لينا خالد الأنظار بارتدائها فستانًا ساحرًا مزينًا بنقوش الزهور الجميلة، أثناء تنزهها في ظفار العمانية بولاية صلالة.

في هذا الظهور، اختارت لينا فستانًا بألوان زاهية ونقش زهور يعكس جمال الطبيعة.

كما أنها نجحت في دمج هذا الفستان بأناقة مع إكسسوارات متناسقة تزيد من جاذبيتها، بينما اختارت الوقوف على بعد أمتار من إحدى شواطئ السلطنة.

تألقت لينا خالد بثقة وأناقة في هذا الفستان الزاهي، وأثبتت مرة أخرى أنها ليست فقط مؤثرة مبدعة بل أيضًا عارضة للأزياء الرائعة، حسب ما نشرت في مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام.

تغزل بإطلالة لينا خالد

وبينما انتقد البعض إطلالة لينا، تفاعل آخرون بالثناء والإشادة مع مقطع الفيديو الذي شاركته على انستغرام.

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ومن التعاليقات البارزة، كلام الغزل الذي وجهه البعض للمؤثرة العمانية.

حيث كتب أحدهم “الله يعينه المصور”. وأضاف آخر “انتي حلوة”.

وعلق ثالث “ياسلام ماشاء الله”. وتابع رابع “الخضرة والماء والوجه الجسن. تواجدوا في صلالة”.

ولينا خالد، تعرف نفسها بأنها مذيعة ومقدمة برامج وممثلة عمانية. خريجة كلية الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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