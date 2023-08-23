الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

مركز الأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

كتب خالد السعدي
عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)
عواصف مكة المكرمة
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وطن- راج على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يُظهر ما فعلته رياحٌ عاتية بسعوديين بينهم معتمرين، وذلك منطقة مكة المكرمة التي تتعرض لموجة شديدة العنف من سوء حالة الطقس.

مقطع الفيديو الذي وُصف بـ”المرعب”، أظهرت رياحا شديدة مثيرة للأتربة ضربت مكة المكرمة، فيما شوهد عدة أشخاص وهم يهرولون فزعا من الرياح التي كادت أن تفتك بهم.

وبين الفيديو كذلك، أن الرياح الشديدة تسبب في تطاير حواجز الحرم المكي وسط حالة من الفزع الشديد.

وهطلت أمطار متوسطة على مراكز شقري التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه الغار والشق والمهور والحريظات وقاع الكمايم، كما هطلت أمطار على مركز البديعة مصحوبة بزخات من البرد شملت المركز وضواحيه العنبة والرمضة وأبو حراجل والمعاريض وأبو المراغ والحريضات ورشدان.

في غضون ذلك، نشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة.

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وتداول ناشطون كذلك، لقطات للمعتمرين في المسجد الحرام، وسط سقوط أمطار وبرق ورعد، ورياح شديدة.

وهطلت أمطارٌ غزيرة وهبّت عواصف شديدة على مكة المكرمة، وعلى الكعبة والمسجد الحرام كذلك، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس” التي قالت إن أمطارا غزيرة، هطلت مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

الأمطار مستمرة

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان أصدر تقريرا، توقع فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال إن الأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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