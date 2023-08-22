الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةفيديويظهر ويختفي سريعا.. مخلوق غريب يشبه الإنسان يثير الرعب في غابات أمريكا...
فيديو

يظهر ويختفي سريعا.. مخلوق غريب يشبه الإنسان يثير الرعب في غابات أمريكا (فيديو)

أوردت وسائل إعلام أميركية أنه تم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا

كتب خالد الأحمد
يظهر ويختفي سريعا.. مخلوق غريب يشبه الإنسان يثير الرعب في غابات أمريكا
ساسكواتش مخلوق غريب يشبه الإنسان
- Advertisement -

وطن- تناقلت وسائل إعلام غربية أنباء عن ظهور مخلوق غريب ـ كبير مشعر يشبه الإنسان ـ أطلق عليه “ذو الأقدام الكبيرة” أو “سكواتش”، يعيش في غابات أمريكا الشمالية.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أنه تم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا، وفقا لمنظمة “Bigfoot Field Researchers Organization“.

وعلى الرغم من آلاف المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك أبدا تأكيد لوجود المخلوق. وتحدث معظم المشاهدات عادة في شمال غربي المحيط الهادئ.

الكائن الأسطوري في هيملايا

وقالت المنظمة المهتمة التي تأسست عام 1995 وتركز اهتمامها على دراسة لغز القدم الكبيرة “ساسكواتش”، إن سكواتش المعروف أيضًا باسم “Bigfoot” مخلوق كبير مشعر، شبيه بالإنسان يعتقد بعض الناس أنه موجود في شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

ويبدو أنه يشبه رجل الثلج البغيض أو “إلتي”- الكائن الأسطوري- في منطقة الهيمالايا، وقالت المنظمة إن مشاهدة هذه الحيوانات لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. سواء كانت حقيقية أم لا.

- Advertisement -

المناطق النائية

وعلى مدى أكثر من سبعين عامًا ماضية كان الناس يعثرون على مجموعات كبيرة جدًا على شكل بشري ويصورونها. يتم اكتشاف معظمها عن طريق الصدفة في المناطق النائية.

وتتضمن التواريخ الثقافية للعديد من الأمريكيين الأصليين وشعوب الأمة الأولى قصصًا ومعتقدات حول “شعوب” غير بشرية من البرية. تحمل العديد من هذه الأوصاف تشابهًا مذهلاً مع المخلوقات الشبيهة بالإنسان التي تم الإبلاغ عنها اليوم.

المستكشف البريطاني ديفيد طومسون

وكان المستكشف البريطاني “ديفيد طومسون” أول من اكتشف عام 1811، مجموعة من آثار أقدام ساسكواتش ، وقد تم تقديم مئات المطبوعات المزعومة منذ ذلك الحين.

وساهمت أيضًا المشاهد المرئية وحتى الصور الفوتوغرافية والأفلام المزعومة (لا سيما بواسطة روجر باترسون في بلاف كريك ، كاليفورنيا ، في عام 1967 في تكريس الأسطورة، على الرغم من عدم التحقق من أي من الأدلة المزعومة.

سكواتش مخلوق غريب يشبه الإنسان
سكواتش مخلوق غريب يشبه الإنسان

الصياد جو هايكليف

ويتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى فيديوهات للكائن، الذي يمكن اعتباره أسطوريا، لكن تبقى أكثر المقاطع المميزة التي اعتبرها العديد من أفضل المشاهد التي تم التقاطها، تلك التي سجلها صياد يدعى جو هايكليف في غابات المسيسيبي.

وأوضح “هايكليف” في تعليق أسفل فيديو على “يوتيوب” مدته دقيقتان، أنه صادف المخلوق وهو يمزق لحاء جذع شجرة ويطرحه على الأرض.

وأضاف أنه كان خائفا من الوحش ذي الشعر الأشعث، بعد أن عثر عليه في رحلة صيد.

وأردف: “اعتقدت أنه خنزير، لكنني رأيت أكتافا كبيرة ورأسا منتصبا، بدا الأمر وكأنه كان يحفر الجذع. كانت غريزتي الأولى هي الركض بعيدا، ولم أفكر حتى في إطلاق النار”.

رائحة كريهة وصرخة عالية

وبحسب موسوعة “بريتانيكا” العلمية يتراوح ارتفاع ساسكواتش من 6 إلى 15 قدمًا 2 إلى 4.5 متر عندما يقف منتصبًا على قدمين ، وغالبًا ما تنبعث منه رائحة كريهة ويتحرك بصمت أو تصدر عنه صرخة عالية النبرة.

ووفق المصدر ذاته تم قياس آثار الأقدام حتى 24 بوصة (60 سم) في الطول و 8 بوصات (20 سم) في العرض. واقترح العالم السوفيتي ،بوريس بورشنيف أن ساسكواتش ونظيره السيبيري، الألماس ، ربما تكون من بقايا إنسان نياندرتال ، لكن معظم العلماء لا يدركون وجود المخلوق.

المصدريوتيوب، منظمة Bigfoot Field Researchers Organization، موسوعة "بريتانيكا" العلمية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

عارضة أزياء أمريكية تتعرى تماماً خلال عرضها شيئاً مثيراً للجماهير

حياتنا

ضبط أمريكي تسلل لغرف النساء وقام بتصرف غريب يثيره جنسيا عند أقدامهن

حياتنا

هذه أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين لعام 2023

فيديو

فيديو مخيف لأنثى تمساح يثير ذعرا في أمريكا.. ما فعلته صادم ولا يصدق!

الهدهد

تدافع جنوني على شراء الأرز في أمريكا بعد حظر الهند لصادراتها منه (فيديو)

تقارير

امريكا وحربها مع الصين لأجل الرقائق الإلكترونية.. هنري كيسنجر آخر الراكعين..‎

الهدهد

مشاري العفاسي يهاجم منتقدي بذخه في كندا بأوصاف غير لائقة!

حياتنا

8 مطارات أمريكية مفضلة بشدة لدى المسافرين.. ما هي ولماذا تُقصد؟

الهدهد

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة (فيديو)

حياتنا

خبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه التأشيرة الجديدة

الهدهد

آخر تطورات الغواصة المفقودة.. ماذا يعني رصد أصوات غريبة صادرة من الأعماق؟

حياتنا

أسعد 5 وظائف في العالم.. هل تعمل بإحداها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة صينية تكشف كيف يدمر الكوكايين الدماغ؟

مخطط إسرائيلي خطير لتهويد مناطق المجتمعات الفلسطينية الكبيرة.. ما القصة؟

حجم الثدي يؤثر على قدرة النساء عند ممارستهنّ للتمارين الرياضية

فيديو منصة متصدقش الذي فجر غضب عمرو واكد.. اتهامات مباشرة وتلميحات خطيرة

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت.. نجم سعودي سابق يُؤكد ذلك (فيديو)

صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

زوجة ميسي وجورجينا شريكة رونالدو .. ماذا نعرف عن علاقتهما! (صور)

موعد مباراة العربي القطري ضد أولماليك والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

ميا خليفة تثير القلق بـ 7 كلمات فقط.. هل تم اختطافها تمهيداً لقتلها؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC