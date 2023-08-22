يظهر ويختفي سريعا.. مخلوق غريب يشبه الإنسان يثير الرعب في غابات أمريكا (فيديو)

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وطن- تناقلت وسائل إعلام غربية أنباء عن ظهور مخلوق غريب ـ كبير مشعر يشبه الإنسان ـ أطلق عليه “ذو الأقدام الكبيرة” أو “سكواتش”، يعيش في غابات أمريكا الشمالية.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أنه تم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا، وفقا لمنظمة “Bigfoot Field Researchers Organization“.

وعلى الرغم من آلاف المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك أبدا تأكيد لوجود المخلوق. وتحدث معظم المشاهدات عادة في شمال غربي المحيط الهادئ.

الكائن الأسطوري في هيملايا

وقالت المنظمة المهتمة التي تأسست عام 1995 وتركز اهتمامها على دراسة لغز القدم الكبيرة “ساسكواتش”، إن سكواتش المعروف أيضًا باسم “Bigfoot” مخلوق كبير مشعر، شبيه بالإنسان يعتقد بعض الناس أنه موجود في شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

ويبدو أنه يشبه رجل الثلج البغيض أو “إلتي”- الكائن الأسطوري- في منطقة الهيمالايا، وقالت المنظمة إن مشاهدة هذه الحيوانات لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. سواء كانت حقيقية أم لا.

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المناطق النائية

وعلى مدى أكثر من سبعين عامًا ماضية كان الناس يعثرون على مجموعات كبيرة جدًا على شكل بشري ويصورونها. يتم اكتشاف معظمها عن طريق الصدفة في المناطق النائية.

وتتضمن التواريخ الثقافية للعديد من الأمريكيين الأصليين وشعوب الأمة الأولى قصصًا ومعتقدات حول “شعوب” غير بشرية من البرية. تحمل العديد من هذه الأوصاف تشابهًا مذهلاً مع المخلوقات الشبيهة بالإنسان التي تم الإبلاغ عنها اليوم.

المستكشف البريطاني ديفيد طومسون

وكان المستكشف البريطاني “ديفيد طومسون” أول من اكتشف عام 1811، مجموعة من آثار أقدام ساسكواتش ، وقد تم تقديم مئات المطبوعات المزعومة منذ ذلك الحين.

وساهمت أيضًا المشاهد المرئية وحتى الصور الفوتوغرافية والأفلام المزعومة (لا سيما بواسطة روجر باترسون في بلاف كريك ، كاليفورنيا ، في عام 1967 في تكريس الأسطورة، على الرغم من عدم التحقق من أي من الأدلة المزعومة.

الصياد جو هايكليف

ويتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى فيديوهات للكائن، الذي يمكن اعتباره أسطوريا، لكن تبقى أكثر المقاطع المميزة التي اعتبرها العديد من أفضل المشاهد التي تم التقاطها، تلك التي سجلها صياد يدعى جو هايكليف في غابات المسيسيبي.

وأوضح “هايكليف” في تعليق أسفل فيديو على “يوتيوب” مدته دقيقتان، أنه صادف المخلوق وهو يمزق لحاء جذع شجرة ويطرحه على الأرض.

وأضاف أنه كان خائفا من الوحش ذي الشعر الأشعث، بعد أن عثر عليه في رحلة صيد.

وأردف: “اعتقدت أنه خنزير، لكنني رأيت أكتافا كبيرة ورأسا منتصبا، بدا الأمر وكأنه كان يحفر الجذع. كانت غريزتي الأولى هي الركض بعيدا، ولم أفكر حتى في إطلاق النار”.

رائحة كريهة وصرخة عالية

وبحسب موسوعة “بريتانيكا” العلمية يتراوح ارتفاع ساسكواتش من 6 إلى 15 قدمًا 2 إلى 4.5 متر عندما يقف منتصبًا على قدمين ، وغالبًا ما تنبعث منه رائحة كريهة ويتحرك بصمت أو تصدر عنه صرخة عالية النبرة.

ووفق المصدر ذاته تم قياس آثار الأقدام حتى 24 بوصة (60 سم) في الطول و 8 بوصات (20 سم) في العرض. واقترح العالم السوفيتي ،بوريس بورشنيف أن ساسكواتش ونظيره السيبيري، الألماس ، ربما تكون من بقايا إنسان نياندرتال ، لكن معظم العلماء لا يدركون وجود المخلوق.