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والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

الفنان اللبناني وائل جسار ظهر وهو يترك الغناء ويتوجه إلى الصف الأول من الجمهور ويمد يده مصافحاً والدة الملكة رانيا وبدت وهي تتحدث معه بحفاوة واهتمام

كتب فهمي الورغمي
والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية
والدة الملكة رانيا
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وطن- احتفى الفنان اللبناني “وائل جسار” بوالدة الملكة رانيا العبد الله، خلال غنائه في مهرجان الفحيص، وظهرت السيدة إلهام الياسين وهي تتصرف بعفوية وتحي “جسار” والحضور.

وحضرت والدة الملكة رانيا، السيدة إلهام الياسين، الحفل الفني الذي أحياه المطرب الفنان وائل جسار في ثالث أيام مهرجان الفحيص الثقافي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني وهو يترك الغناء ويتوجه إلى الصف الأول من الجمهور ويمد يده مصافحاً والدة الملكة رانيا.

وائل جسار ووالدة الملكة رانيا إلهام الياسين

وبدت وهي تتحدث معه بحفاوة وإهتمام قبل أن يصافح من يجلسون إلى جانبها وأسرت والدة الملكة رانيا الحاضرين بأناقتها ورقيها ووجها البشوش.

وعند عودته إلى المسرح عبر وائل جسارـ عن شكره للمسؤولين الأردنيين على دعوته للمشاركة في مهرجان الفحيص، خاصاً بالشكر أيمن سماوي.

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واعتبر أن علاقته بالجمهور الأردني “كبيرة ومتواصلة ودائماً ما يتواجد في عمان لإحياء الحفلات”.

وقال: “شرف كبير لي أن التقي السيدة إلهام ياسين والدة الملكة رانيا.”

واستدرك وسط تصفيق الحضور:” اليوم عندي عيد.”

وائل جسار ووالدة الملكة رانيا العبدالله
وائل جسار ووالدة الملكة رانيا العبدالله

وائل جسار يشعل الحفل

ووفق وسائل إعلام أردنية نوع “جسار” في برنامجه الفني على مدى ساعة ونصف ، لكنه انحاز للطرب مبرزاً إمكانيته الصوتية، وغنى بداية “غريبة الناس”، و”جرح الماضي” و”مشيت خلاص”، قبل أن يسلطن الجمهور بموال عن لبنان، ليقدم تالياً أغنية السيدة فيروز “نسم علينا الهوى”.

كما غنى الجسار من أرشيف الراحل وديع الصافي أغنيتي “عندك بحرية يا ريس” و”رمش عيونها”، كما غنى للراحلة وردة “أكذب عليك”، ولـ”العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ “زي الهوا”.

وقبل أن يكرمه المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أيمن سماوي، على مشاركته مشيداً بنجوميته، غنى جسار أغنيته “غريبة الناس” مرة أخرى، بناء على طلب الجمهور.

وكان جسار قد شكر القائمين على مهرجان الفحيص وكتب منشوراً على حسابه في ” فيسبوك” قال فيه :”شكرا” لإدارة مهرجان الفحيص الاردن وللسيد أيمن سماوي على الدعوة الكريمة وشكر أيضا” للسيد سمير المولى على تنظيم الحفلة الرائعة”.

وائل جسار في حفل الفحيص
وائل جسار في حفل الفحيص

والدة الملكة رانيا

ووالدة الملكة رانيا العبدالله، هي إلهام الراسخ الياسين، تعود أصولها إلى فلسطين من مدينة نابلس تحديدًا، وتعيش مع عائلتها في الأردن، حيث رحلت عائلة الملكة رانيا من فلسطين المحتلة بعد عام 1976 أي بعد الحرب التي خاضتها القوات المسلحة الأردنية هناك في الضفة الغربية.

ولدى السيدة إلهام الراسخ من زوجها فيصل صدقي الياسين الذي رحل في 27 أيار عام 2022، ثلاثة أنجال هم دين، ورانيا ومجدي.

ونعى الملك عبدالله وعائلته حينها وفاة جد أبنائه، وأمر بإعلان الحداد لمدة 7 أيام على روح الفقيد.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي بدوره في ذلك التوقيت عن تقديم التعازي “للملك وزوجته الملكة رانيا، وتمنوا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.”

المصدرفيسبوك، تويتر، الديوان الملكي الهاشمي، رصد وتحرير وطن

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