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ملاكم عراقي يُؤدب سلوان موميكا حارق المصحف أمام السويديين (فيديو)

هاجم الملاكم العراقي المسلم، سلوان موميكا في أحد شوارع السويد وأوسعه ضرباً على مرأى من العابرين في الشارع

كتب سالم حنفي
ملاكم عراقي يُؤدب سلوان موميكا حارق المصحف أمام السويديين
ملاكم عراقي وسلوان موميكا
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وطن- بعد يومين من مهاجمة امرأة عراقية تعيش في السويد للمتطرف “سلوان موميكا”، الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام القنصلية الإيرانية في استوكهولم، هاجم أحد الأشخاص “موميكا” في أحد شوارع السويد وأوسعه ضرباً، على مرأى من العابرين في الشارع الذين اكتفوا بالفرجة.

وبدا الشخص الذي كان يرتدي قفازات ملاكمة وهو يقترب من سلوان موميكا لضربه، وحاول الثاني تفادي الضرب ولكن الشخص المذكور عاجله بلكمة على وجهه.

وشوهد المتطرف العراقي وهو يحاول تفادي الضرب والمبادرة لضرب خصمه المتدرب – كما يبدو – دون أن يفلح.

ويسمع المهاجم، الذي ذكر البعض أنه ملاكم عراقي – لم تتمكن (وطن) من الوصول لهويته – وهو يقول لسلوان موميكا: “اضرب أنت بس شاطر على الناس” ويٌرى موميكا وهو يستدير ويهرب من المكان مذعوراً.

وعلقت صفحة “شؤون إسلامية “على الفيديو : “سلوان الذي يحرق المصحف في السويد يدعي على تيك توك أنه من الشجعان وكان يحارب الإرهاب في العراق.. والحقيقة أنه كان يقتل الضعفاء والمساكين ولا يجرؤ على المواجهة بدون سلاح.. من أراد التأكد يشاهد هذا المقطع ليعرف حجمه الطبيعي.”

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ومن المعروف أنه بتاريخ 28 يونيو الماضي، أحرق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي في السويد، صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في صبيحة يوم عيد الأضحى. كما نفذ حرق مصحف آخر خارج السفارة الإيرانية في ليدينغو، وقد أثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.

ملاكم عراقي يُؤدب سلوان موميكا
ملاكم عراقي وسلوان موميكا

عراقية هاجمته بمطفأة حريق

وكانت سيدة عراقية، تدعى رنا جورج حنا. مسيحية كلدانية عراقية، وتقطن في السويد منذ 5 سنوات، قد هاجمت، أمس الأحد، المتطرف موميكا أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وبحسب مقطع فيديو رصدته “وطن” بدت امرأة وهي تركض نحو “موميكا” وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها وبدا أنه مسحوق أبيض. قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويسيطرون عليها وتم اقتيادها بعنف بعيداً عن المكان.

وتم اعتقالها لساعات من قبل الشرطة السويدية التي لم تستطع توقيفها بتهمة معينة.

وكان موميكا المذعور قد تعرض لموقف محرج في، تموز الماضي، عندما رفض صاحب أحد المحال التجارية في السويد، بيعه أي منتجات بسبب إحراقه القرآن، وتزامن ذلك الرفض مع تصدي رجل عراقي مسيحي الديانة لموميكا خلال تواجده في نفس المكان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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