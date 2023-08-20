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حياتنا

هبة عبوك تودع تونس بلقطات حميمية.. حفل زفاف و”مبكبكة تونسية” ومايوهات (شاهد)

هذا هو الصيف الأول الذي تقضيه هبة بدون لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد علمها بتورطه في جريمة اغتصاب

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تودع تونس بلقطات حميمية.. حفل زفاف و
هبة عبوك تودع تونس
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وطن– ودعت الفنانة الإسبانية هبة عبوك، بلدها الأم تونس، بطريقة مؤثرة، بعدما قضت إجازتها هناك برفقة أطفالها.

وكانت هبة عبوك قد اختارت حضن عائلتها لتقضي أول إجازة لها بدون النجم المغربي أشرف حكيمي، بعد بدء إجراءات طلاقهما.

بلدي العزيز

ونشرت النجمة الإسبانية، فيديو يوثق لحظاتها الحميمية في تونس وسط عائلتها، وقضائها أوقاتاً ممتعة على البحر، وحضورها حفل زفاف تقليدي، وتناولها الطعام الشعبي مثل المبكبكة التونسية.

وعلقت هبة عبوك: “لقد أمضيت شهرًا مع أطفالي في بلدي الأصلي العزيز الذي أحبه كثيرًا والذي أفتقده بالفعل”.

وتابعت: “شكرًا لجميع الأشخاص الذين كانوا جزءًا من هذه الإقامة التي لا تُنسى”.

“مرحب بك في أي وقت”

وتلقت هبة كلمات دعم من متابعيها التونسيين الذين أكدوا لها أنه مرحب بها في أي وقت في وطنها.

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على الرغم من ولادتها في مدريد ، إلا أن الممثلة هبة أبو خريس بن سليمان ، والمعروفة باسم هبة عبوك ، من أصول تونسية وليبية ، إلى جانب أندلسية.

جريمة اغتصاب

هذا هو الصيف الأول الذي تقضيه هبة بدون لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد علمها بتورطه في جريمة اغتصاب.

زواج عبوك وحكيمي نتج عنهما أمين ونعيم ، اللذين أرادا السفر برفقة والدتهما إلى تونس للاستمتاع بهذه الإجازة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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