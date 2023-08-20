الأحد, أغسطس 20, 2023
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حياتنا

راغب علامة يتحسس جسد مايا دياب العاري ويراقصها في حفل خاص (فيديو)

لقاء المشهورين راغب علامة، ومايا دياب لم يكن الأول من نوعه في الفترة الأخيرة

كتب فهمي الورغمي
راغب علامة يتحسس جسد مايا دياب العاري ويراقصها في حفل خاص
راغب علامة ومايا دياب
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وطن- قضت الموديل ومقدمة البرامج اللبنانية مايا دياب سهرة رائعة، على مايبدو، مع مواطنها الفنان راغب علامة خلال حضورهما حفلاً خاصاً كان الأخير مدعواً لإحيائه.

ومن زوايا تصوير مختلفة، بدت مايا دياب وهي تقضي وقتاً سعيدًا مع راغب علامة الذي بادر بالتقارب منها والرقص معاً في بعض اللحظات.

وكانت مايا ترتدي فستانا جريئا ضيقا كشف معظم جسدها، وظهرت بظهر عار تماما.

جمهور الحفل الخاص بدا غير مبالٍ برقص مشهوري لبنان، بينما واصل الثنائي الاستمتاع بأجواء الحفلة على نحو حميمي.

تفاعل كثيرون مع مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار إعجاب وتفاعل متابعي الفنانين.

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فيما انتقد آخرون احتضان راغب علامة، لمايا دياب بهذا الشكل وتحسس جسدها.

راغب علامة يتحسس جسد مايا دياب
راغب علامة يتحسس جسد مايا دياب

ورغم أن اللقاء بين راغب علامة ومايا دياب ليس الأول من نوعه أو “الحدث” بين النجمين، إلا أن رقصهما معاً أثناء الحفل أضفى على لقاءهما هذه المرّة لمسة خاصة.

وفي الأثناء، تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أبدى معظم المعجبين إعجابهم بأداء راغب علامة ومايا دياب وأبدوا رغبتهم في رؤية المزيد من التعاون بينهما في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة ومايا دياب، يعتبران من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، ولديهما قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين، مما يجعل أي تعاون بينهما يثير اهتمام الجمهور.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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