نادين الراسي في جاكوزي بالبكيني مع شاب ووصلة رقص شرقي آخر الليل (فيديو)

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وطن– تستمتع الفنانة اللبنانية نادين الراسي بوقتها مع أصدقائها المقربين من الشباب، ولكن بوضعيات جريئة وحميمة غير مفهومة.

وظهرت نادين الراسي، في الجاكوزي مرتدية بكيني بقطعتين، مع صديقها المقرب زاك عيسى، والذي كان عارياً من الأعلى أيضاً.

بيكيني وسهرة ورقص

كما نشرت نادين الراسي عدة صور لها أيضاً وهي تمارس نشاطات مختلفة، مرتدية البيكيني.

ثم استكملت الفنانة اللبنانية سهرتها مع زاك عيسى وطبيب التجميل الوسيم ميشيل حلو.

وارتدت نادين للسهرة فستان أسود ضيق، مكشوف الصدر.

ولم تتمالك نادين الراسي نفسها أمام أغنية الفنان المصري أحمد سعد “إيه اليوم الحلو ده”، وأدت وصلة رقص شرقية أمام الجميع.

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مريضة نفسياً

هذا وتواجه نادين الراسي مشاكل مع عائلتها بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

حيث اتهمتها شقيقتها ساندرين بأنها مريضة نفسيا، مؤكدة أن كل ما تقوم به نادين هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها.. واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع جورج عند وفاته.