السبت, أغسطس 19, 2023
الرئيسيةحياتنانادين الراسي في جاكوزي بالبكيني مع شاب ووصلة رقص شرقي آخر الليل...
حياتنا

نادين الراسي في جاكوزي بالبكيني مع شاب ووصلة رقص شرقي آخر الليل (فيديو)

لم تتمالك نادين الراسي نفسها أمام أغنية الفنان المصري أحمد سعد وأدت وصلة رقص شرقية أمام الجميع

كتب رفيف عبدالله
نادين الراسي في جاكوزي بالبكيني مع شاب ووصلة رقص شرقي آخر الليل (فيديو)
نادين الراسي بالبكيني
- Advertisement -

وطن– تستمتع الفنانة اللبنانية نادين الراسي بوقتها مع أصدقائها المقربين من الشباب، ولكن بوضعيات جريئة وحميمة غير مفهومة.

وظهرت نادين الراسي، في الجاكوزي مرتدية بكيني بقطعتين، مع صديقها المقرب زاك عيسى، والذي كان عارياً من الأعلى أيضاً.

نادين الراسي في الجاكوزي
نادين ظهرت بالمايوه
نادين الراسي في الجاكوزي
نادين وزاك عيسى

بيكيني وسهرة ورقص

كما نشرت نادين الراسي عدة صور لها أيضاً وهي تمارس نشاطات مختلفة، مرتدية البيكيني.

نادين الراسي بالبكيني
نادين الراسي بالبكيني

ثم استكملت الفنانة اللبنانية سهرتها مع زاك عيسى وطبيب التجميل الوسيم ميشيل حلو.

سهرة نادين الراسي
سهرة نادين مع اصدقائها الشباب

وارتدت نادين للسهرة فستان أسود ضيق، مكشوف الصدر.

ولم تتمالك نادين الراسي نفسها أمام أغنية الفنان المصري أحمد سعد “إيه اليوم الحلو ده”، وأدت وصلة رقص شرقية أمام الجميع.

- Advertisement -

مريضة نفسياً

هذا وتواجه نادين الراسي مشاكل مع عائلتها بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

حيث اتهمتها شقيقتها ساندرين بأنها مريضة نفسيا، مؤكدة أن كل ما تقوم به نادين هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها.. واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع جورج عند وفاته.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

نادين الراسي تنشر فيديوهات غريبة مع والديها وشقيقتها ساندرين تفضح نواياها (شاهد)

حياتنا

تسريب صوتي صادم لـ نادين الراسي.. تهديدات بقتلها وفضائح أشقائها إلى القضاء (شاهد)

حياتنا

نادين الراسي تشعل حفل سيف نبيل بالرقص بفستان مثير وأحضان حارة (فيديو)

حياتنا

نادين الراسي “ترفع حرارة” متابعيها بفستان يكشف صدرها (صور)

حياتنا

نادين الراسي ترقص بفستان مثير في أحضان طبيبها الوسيم! (شاهد)

حياتنا

نادين الراسي بفستان شبك أشبه بقميص النوم في أحضان فنان شهير! (فيديو)

حياتنا

نادين الراسي بإطلالة شفافة ومثيرة والجمهور غاضب: “احترمي أخوكي الميت” (صور)

حياتنا

نادين الراسي في حضن شاب وسيم أمام حمام سباحة.. هل تخطت مجد عبدول؟ (شاهد)

حياتنا

نادين الراسي تُفجر مفاجآت جديدة حول وفاة شقيقها جورج.. تهديد ومخطط قتل! (فيديو)

حياتنا

ابن الراحل جورج الراسي يتعرض للتعذيب والحرق.. مقطع مسرب يكشف المستور! (شاهد)

حياتنا

نادين الراسي في حضن شاب وسيم.. “حبيت إتغنج شوي” (شاهد)

حياتنا

جويل حاتم طليقة جورج الراسي تنتحر في بث مباشر وتوجه رسالة أخيرة لطفلها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة .. هذا هو العريس الثري وجنسيته (شاهد)

المطارد عدي الشحروري يؤدب أمن السلطة قبل اعتقاله ومواجهة ملتبهة (فيديو)

كيف يمكنني حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها في الدوري السعودي روشن؟!

تدمر المناخ وتمارس تضارب مصالح.. الإمارات تُفشِل COP28 قبل استضافتها

بايرن ميونخ يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بفوزٍ عريض على فيردر بريمين (شاهد)

اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده

فجر السعيد تسخر من أنغام بسبب حفلها في العلمين الجديدة بتغريدة نارية

كرش عمرو دياب البالغ 62 عاماً .. صور تجتاح المواقع وتثير الجدل الواسع! (شاهد)

“وعمار ياسعودية”.. محمد الحلو يشعل جدلاً في مصر بعد حفله في جدّة السعودية

مقتل مغربي في تركيا على يد سائق تاكسي.. مشاهد قاسية وثّقتها كاميرات المراقبة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC