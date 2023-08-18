الجمعة, أغسطس 18, 2023
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هذا مصير مضيفة الطيران الإيطالية التي قبض عليها ومعها مخدرات في السعودية (صور)

بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، ستبقى مضيفة الطيران الإيطالية في السجن بالقرب من جدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم

كتب أنس السالم
محكمة سعودية تؤيد حكما بالسجن 6 أشهر على مضيفة الطيران الإيطالية إيلاريا دي روزا بتهمة حيازة مخدرات
محكمة سعودية تؤيد حكما بالسجن 6 أشهر على مضيفة الطيران الإيطالية إيلاريا دي روزا بتهمة حيازة مخدرات
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وطن – ذكرت وكالة أنباء إيطالية، أنّ محكمة سعودية قضت بتأييد حكم سجن مضيفة الطيران الإيطالية، إيلاريا دي روزا، التي تم القبض عليها خلال حفلة في 5 مايو/أيار، بتهمة حيازة مخدرات.

وتصل عقوبة متعاطي المخدرات في السعودية إلى السجن مدة تتراوح ما بين 6 أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كحدٍ أقصى. وفقًا للمادة 41 من النظام الجديد لمكافحة المخدرات. وذلك بهدف الاستعمال أو التعاطي الشخصي بأحوال غير مصرح بها.

وبحسب وكالة “أنسا” الإيطالية، فإنه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، ستبقى مضيفة الطيران الإيطالية، إيلاريا دي روزا البالغة من العمر (24 عامًا)، من ريسانا في مقاطعة تريفيزو، شمالي إيطاليا، في السجن بالقرب من جدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

الحكم على مضيفة الطيران الإيطالية إيلاريا دي روزا بالسجن في السعودية
تم القبض على مضيفة الطيران الإيطالية إيلاريا دي روزا خلال حفلة بتهمة حيازة مخدرات

القبض على مضيفة الطيران الإيطالية في السعودية

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على المضيفة بشركة “افيون إكسبريس” الليتوانية في المملكة العربية السعودية خلال حفلة في 5 مايو/أيار. بزعم أنها تحمل كمية صغيرة من الحشيش.

لكن المضيفة الإيطالية “دي روزا” التهم الموجهة إليها. غير أنّ المحكمة السعودية ارتأت أن نفيها “كاذب”.

المضيفة الإيطالية "دي روزا" نفت التهم الموجهة إليها
المضيفة الإيطالية “دي روزا” نفت التهم الموجهة إليها

وكان والدا إيلاريا قد قصدا الشرطة في بلدتهما بعد انقطاع اخبار ابنتهما. وأكدا أنها كانت تحرص على ادامة التواصل معهما أينما حلت.

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وكانت المضيفة الإيطالية تقيم بمجمع فندقي كبير في مدينة جدة بانتظار مناوبة العمل في رحلتها التالية.

وشاركت “إيلاريا” بانتظام لقطات رائعة للفندق والوجهات الأخرى التي تحلم بها في جميع أنحاء العالم مع 2200 متابع على انستغرام.

مضيفة الطيران الإيطالية إيلاريا دي روزا
مضيفة الطـيران الإيطالية إيلاريا دي روزا تعمل بشركة “افيون إكسبريس” الليتوانية

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية أعلنت عن تواصلها مع السلطات السعودية بخصوص قضية المضيفة.

وأوضحت أن الوزارة تتابع المسألة بمهنية عالية.وفق ما ورد

من جانبها، أكدت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما -التي تتعامل مع قضايا المواطنين الإيطاليين الموقوفين في الخارج-، سابقاً، أنها على اتصال دائم بالمدعي العام في السعودية.

المصدرأنسا - وكالات

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