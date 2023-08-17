من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

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وطن- ضج الشارع المصري اليوم، الخميس، ببيان نُسب لـ اللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع المصري لشؤون التسليح الأسبق، يعلن فيه نيته لخوض سباق انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر.

البيان الذي صدر عن حساب بمواقع التواصل يزعم أنه تابع للمكتب الإعلامي لـ اللواء فؤاد عبد الحليم، أعلن عن ترشح القيادي العسكري السابق بالقوات المسلحة لانتخابات الرئاسة المرتقبة.

بيان اللواء فؤاد عبد الحليم المزعوم يحدث ضجة

وجاء في نص البيان الذي رصدته (وطن): “بيان هام.. أيها الشعب المصري العظيم.. صاحب السيادة أتوجه أليكم بدافع الحرص والحب على مصير هذا الوطن، ومن أجل هذا الشعب الذى تحمل على مدار السنوات الماضية، الفشل الاقتصادي والاجتماعي المستمر تحت راية نظام أفسد الحياة السياسية ونصب نفسه رقيب على مصير المواطنين.”

وتابع:”أعلن نيتي الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، من أجل دولة مدنية حديثة يعيش في ظلالها الجميع دون تفرقة أو قمع، دولة المواطن وليس دولة الحزب الواحد، دولة تتمتع بمؤسسات مستقلة، وأن يكون لدينا برلمان يعبر عن الشعب وليس الرئيس. اعتزمت الترشح بعد ما أجريت كل الأمور القانونية والعسكرية التي قد تحول دون ترشحي.”

واختتم البيان المزعوم لـ اللواء فؤاد عبد الحليم: “أدعو كل مواطن مصري حر أن يكون لي عونا من أجل أن نحافظ على هذا الوطن وسلامة أراضيه. فلا كلمة إلا للشعب .. صاحب السيادة. ”

#بيان_هام | أيها الشعب المصري العظيم.. صاحب السيادة

أتوجه أليكم بدافع الحرص والحب على مصير هذا الوطن، ومن أجل هذا الشعب الذى تحمل على مدار السنوات الماضية، الفشل الاقتصادي والاجتماعي المستمر تحت راية نظام أفسد الحياة السياسية ونصب نفسه رقيب على مصير المواطنين.#فؤاد_عبدالحليم pic.twitter.com/vmAystv2Ag — مكتب إعلامي -اللواء فؤاد عبد الحليم (@FouadHalim_eg) August 17, 2023

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اللواء فؤاد عبد الحليم يخرج عن صمته ويعلق

وتسبب هذا البيان الذي صدر صباح اليوم، الخميس، في موجة جدل واسعة بالشارع المصري وعبر مواقع التواصل، وسط تأييد كبير للواء الذي تصدر اسمه محركات بحث جوجل في مصر.

ودفعت هذه الضجة والجدل اللواء فؤاد عبد الحليم، للخروج والرد على ما تم تداوله.

وفي أول تصريح له نفى اللواء المصري هذا البيان تماما وأكد أنه لا يخصه من قريب ولا من بعيد.

فؤاد عبد الحليم أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه لا يمك أي حسابات على مواقع التواصل وكذب البيان الذي صدر باسمه وانتشر على نطاق واسع.

وقال مساعد وزير الدفاع الأسبق، في تصريحاته لموقع “القاهرة 24“، إنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على أيا من مواقع التواصل الاجتماعى، كما أنه لم يكلف أحد بإدارة صفحات باسمه على هذه المواقع.

وشدد اللواء فؤاد عبد الحليم، مجددا على أنه لا يمتلك حسابات إلكترونية ولا يدير حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفحته وأنشأ حسابا باسمه على مواقع التواصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع منتحل صفحته.

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم؟

كان مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وعضو المجلس العسكري الأعلى.

اللواء عبد الحليم هو الرجل الثاني من حيث الأقدمية في المجلس العسكري وعلى تواصل وثيق مع البنتاجون الأمريكي.

كان مهندس صفقات السلاح الأمريكية لمصر منذ 20 عامًا.

الصورة الوحيدة المتاحة للواء عبد الحليم نشرتها وكالات الأنباء أثناء سلام حار مع وزير الدفاع الأمريكى السابق تشك هيگل في 2013.

لو اللواء فؤاد عبد الحليم اترشح رسميا كده يبقى امريكا رفعت ايديها عن السيسى. pic.twitter.com/k6DZdJxGKJ — Mohamed Tantawi (@MohaTantawi) August 17, 2023

اللواء فؤاد عبد الحليم هو أحد القادة العسكريين الذين أداروا ما يعرف بلقاءات الورقة البيضاء بواشنطن، عقب ثورة 25 يناير وتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، وهى لقاءات تعقد مرتين سنوياً لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية.

كان له دور مفتاحي في صفقات شراء طائرات رافال في فبراير 2015، وساهم بدور كبير أثناء زيارة وزير الدفاع الفرنسي، جان-إيڤ لو دريان للقاهرة في 16 فبراير 2015، للتوقيع عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية الخاصة بصفقة سلاح تحصل مصر بمقتضاها على 24 مقاتلة.

زار اللواء فؤاد عبد الحليم، الصين في أغسطس 2014، وذلك للاطلاع على أحدث الأسلحة الصينية، والاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصا ما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية.

اعتبرته مجلة تايم الأمريكية واسعة الانتشار أحد أقوى وأهم رجال المجلس العسكري وأكثر الجنرالات شعبية في أمريكا.

في فبراير 2016، تداولت عدة وسائل إعلام معلومات عن قيام السيسي باعتقال اللواء فؤاد عبدالحليم، في أثناء اجتماع المجلس العسكري المنعقد في 20 فبراير وفق مصادر عسكرية.

لو دورت على صورة للواء فؤاد عبد الحليم المرشح لرئاسة الجمهورية منافس ل #السيسى مش هتلاقي غير الصورتين دول

اللواء #فؤاد_عبدالحليم رجل غامض ولكنه الاقرب لامريكا واكتر واحد امريكا غضبت لاقالته والان أصبحنا في الأمتار الاخيره للمواجهه العسكرية لان السيسي لن يترك منصبه حتى يُحاكم… pic.twitter.com/Bcziyzvdf0 — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 17, 2023

هل ينافس مرشح من المجلس العسكري السيسي؟

وأمس، الأربعاء، كشف حساب باسم “الفريق سامي عنان” على موقع إكس، عن تطورات غير مسبوقة في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل/ نيسان من العام المقبل.

وكتب الحساب في تدوينة أمس، أي قبل صدور البيان المزعوم للواء فؤاد عبد الحليم، ما نصه: “ورد للتو لدينا ان أحد قيادات المجلس العسكري السابقين سيعلن عن نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال ساعات”.

#خاص | ورد للتو لدينا ان أحد قيادات المجلس العسكري السابقين سيعلن عن نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال ساعات. #مصر#سامى_عنان — الفريق سامي عنان – المركز الإعلامي (@SamyAnan_media) August 16, 2023

اعتقال سامي عنان عام 2018

جدير بالذكر أنه في 2018، على هامش إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، اعتقلت قوات الأمن المصرية رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، حسب ما أفاد به منسق حملته آنذاك.

وكتب منسق الحملة والمحامي الدولي “محمود رفعت” في تغريدة له على تويتر آنذاك: “يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق سامي عنان من قبل السيسي وزمرته”.

وجاء اعتقال عنان بعد أن قالت قيادة الجيش المصري -يناير 2018- إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة “بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب”.

هل يترشح أسامة عسكر ضد السيسي؟

تساؤل طُرح بصفة جدية بين مراقبين للشأن السياسي المصري في الأشهر الأخيرة، على هامش التحركات التي قام بها السيسي في صلب قيادات المؤسسة العسكرية.

وكانت شبكة “رصد” قد أوضحت في تقرير لها، أن تغييرات كبيرة شهدها قادة الجيش في الأيام، يونيو الماضي. وكشفت “مصادر خاصة” للمنصة المصرية عن “حركة تنقلات” شملت كبار قادة في الجيش.

وحسب مصادر شبكة رصد، “شملت التعيينات 9 قيادات جديدة على رأس القوات المسلحة، أبرزهم الفريق أحمد فتحي خليفة رئيساً للأركان بدلاً من أسامة عسكر الذي عيّنه السيسي مساعداً له”.

أسامة عسكر باق..

كواليس فشل السيسي في الإطاحة بأقوى رجل داخل الجيش pic.twitter.com/A91ThRqaIB — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 26, 2023

يشار أن اللافت في تلك التعيينات، حسب ذات المصدر، هو إزاحة الفريق أسامة عسكر عن رئاسة أركان الجيش وهو الرجل الذي يقال إنّه محبوب بشكل واسع لدى القيادات العسكرية.

والمثير للجدل أيضاً في معطيات رصد، هو ماكشفته مصادر عسكرية مطلعة للشبكة المصرية.

عسكر يتحدى السيسي

وذكرت تلك المصادر لـ رصد إن الفريق أسامة عسكر رفض القرار من ناحية قانونية بحتة، أولًا لأنه ما زال أمام فترته الأولى 90 يومًا لكي تكتمل مدة السنتين ، وهذا بناء على القانون الذي أقره برلمان السيسي في يونيو 2021 والذي قلص مدة مكوث القيادات في مناصبهم من أربعة سنوات إلى سنتين فقط.

وأشار الفريق عسكر، حسب ذات المصادر، إلى شق قانوني أخر وهو أن تعديلات يونيو 2021 التي أقرها برلمان السيسي تطبق على المنضمين الي قيادة الأفرع والمناطق والجيوش والهيئات بعد يونيو 2021، لأن القانون لم ينص على أن القرار ينفذ بأثر رجعي.