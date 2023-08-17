مانشستر سيتي يُتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية (شاهد)

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وطن- تُوج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس السوبر الأوروبي 2023، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه إشبيلية بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وأحرز فريق إشبيلية الأندلسي الهدف الأول في المباراة داخل مرمى شباك مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة ال25 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري.

تتويج مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي

كما وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل في الدقيقة ال63، عن طريق اللاعب كول بالمر.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على منافسه إشبيلية في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

مانشستر سيتي يتوج بكأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه 👏🏆 📹 شاهد لحظة رفع الكأس الغالية 😍#كأس_السوبر_الأوروبي | #مانشستر_سيتي | #إشبيلية pic.twitter.com/cr0XA17hQe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2023

وتفوق مانشستر سيتي على منافسه إشبيلية على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 74%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إشبيلية نحو 8 تسديدات في المباراة، كما واستحوذ على الكرة في المباراة بنسبة 26%.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

ولعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه إشبيلية، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: جفارديول، ناثان أكي، مانويل أكانجي، ووالكر.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريغو، فيل فودين.

مركز الهجوم: جاك غريليش، إرلينغ هالاند، كول بالمر.

يذكر بأن فريق مانشستر سيتي سيلتقي نظيره نيوكاسل يونايتد، السبت، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.