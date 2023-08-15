الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج بالسعودية ولم يتوقع ما حدث (فيديو)

الفنان المصري محمد رمضان استدرك الموقف المحرج بتعليق ساخر في بوست على حسابه الرسمي بانستغرام

كتب فهمي الورغمي
ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج بالسعودية ولم يتوقع ما حدث
محمد رمضان
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وطن- وُضع الفنان المصري محمد رمضان، بموقف محرج على هامش تواجده في جدة السعودية، استعدادا لحفله المقرر إقامته في، 19 أغسطس الجاري.

وعبر حسابه في موقع انستغرام، نشر الفنان المصري مقطع فيديو من كواليس استعدادات الحفل. وظهر معه بالفيديو أحد المنظمين الأجانب ـ ياباني الجنسية ـ

وأثناء حديث محمد رمضان وفي موقف طريف، قام برفع يده وكان يتوقع أن يقوم نظيره الياباني برفع يده هو الآخر ليسلم عليه، ولكن ذلك لم يحدث.

محمد رمضان: “نسيت إنه ياباني”

تفاعل “محمد رمضان” مع اللقطة الطريقة وعلّق على الموقف قائلاً: “قوله إننا لما بنضحك لازم نسلم”.

كما علق على الفيديو نفسه ساخراً: “علشان في جدة نسيت إنه ياباني”.

ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج بالسعودية
ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج بالسعودية

حفل محمد رمضان في جدة

وبالعودة لحفل جدة، فقد طرحت الشركة المنظمة التذاكر بداية من مساء اليوم، الثلاثاء، مع تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة.

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يقام الحفل في جدة سوبر دوم، يوم 19 أغسطس الجاري.

وأشعل رمضان، حفلا غنائيا مساء الجمعة الماضي، بموسم الجيمرز في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسافر صناع فيلم “ع الزيرو” مؤخرا إلى الرياض، للاحتفال مع الجمهور بالعرض الخاص هناك.

وحضر العرض الخاص، محمد رمضان، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران ومؤلف العمل مدحت العدل والمنتج جمال العدل.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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