دنيا بطمة تستعير ملابس كيم كارداشيان الفاضحة لتكشف كل شيء (فيديو)

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وطن– عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى تقليد كيم كارداشيان، واستعرضت منحنياتها الجديدة على طريقة نجمة الواقع.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة فيديوهات وهي ترتدي جمبسوت أسود يشبه أزياء كيم كارداشيان الداخلية “بدلة الجسم” التي أطلقت لها علامة خاصة.

بدلة كيم كارداشيان

وبدت جميع تفاصيل جسد دنيا بطمة واضحة وتضاريس جسدها مكشوفة، تماماً كبدلة الجسم التي أصدرتها كيم كارداشيان.

وبقيت دنيا بطمة مرتدية هذه الملابس الفاضحة، في جميع تحركاتها.

مرض غزل

في سياق متصل، أثار طليقها المنتج البحريني محمد الترك، القلق على صحة ابنتهما الأكبر غزل.

ونشر محمد الترك صورة ابنته “غزل” عبر حسابه الخاص بتطبيق “سناب شات”، وكتب: “ألف سلامة عليكي يا أميرة أبوك انتي..وحسبي الله ونعم الوكيل، ما بقى شي يا قلبي معليش انتي قوية مثل أبوك”.