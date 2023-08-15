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رياضة

إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعد فوزه على فيلادلفيا بالرباعية (فيديو)

ليونيل ميسي يقود فريق إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي

كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميامي وفيلادلفيا
تأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي
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وطن-  تأهل فريق إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بعد فوزه على فيلادلفيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي على ملعب ( تالين أنغري).

وافتتح إنتر ميامي الأمريكي أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك منافسه فيلادلفيا، عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة ال3.

وعزز فريق إنتر ميامي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال20 من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مباراة إنتر ميامي ضد فيلادلفيا

كما وسجل جوردي ألبا الهدف الثالث لصالح إنتر ميامي في الدقيقة ال45+3 مع نهاية الشوط الأول، ليحرز بعدها اللاعب ديفيد رويز في الدقيقة ال84 الهدف الرابع للفريق الأمريكي.

فيما أحرز فريق فيلادليفا الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أليخالدور بيدويا في الدقيقة ال73.

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كما وتفوق فريق فيلادليفا رغم الخسارة على مستوى التسديدات الذي وصلت إلى 16 تسديدة، مقابل 5 تسديدات فقط لصالح الفريق المتأهل إنتر ميامي في المباراة.

إنتر ميامي
فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا في كأس الدوريات الأمريكي

بينما استحوذ إنتر ميامي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 54%، كما ووصلت استحواذ فيلادليفا بنسبة 46%.

تشكيلة إنتر ميامي ضد فيلادلفيا في كأس الدوريات الأمريكي

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه فيلادليفا بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

خط الوسط: أوريو، بوسكيتس، بنيامين كريماش.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز، روبرت تايلور.

ومن المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميامي أمام منافسه ناشفيل، الأحد، في نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكي لكرة القدم، على ميدان ملعب (ناشفيل).

إنتر ميامي
فرحة نجوم إنتر ميامي بالتأهل إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي
المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + مواقع التواصل

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