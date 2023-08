إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعد فوزه على فيلادلفيا بالرباعية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تأهل فريق إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بعد فوزه على فيلادلفيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي على ملعب ( تالين أنغري).

وافتتح إنتر ميامي الأمريكي أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك منافسه فيلادلفيا، عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة ال3.

وعزز فريق إنتر ميامي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال20 من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Yedlin to Ruiz for our 4th of the night, and his first Leagues Cup goal 🔥 #PHIvMIA | 1-4 pic.twitter.com/cfJXHOW4M8

كما وسجل جوردي ألبا الهدف الثالث لصالح إنتر ميامي في الدقيقة ال45+3 مع نهاية الشوط الأول، ليحرز بعدها اللاعب ديفيد رويز في الدقيقة ال84 الهدف الرابع للفريق الأمريكي.

فيما أحرز فريق فيلادليفا الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أليخالدور بيدويا في الدقيقة ال73.

كما وتفوق فريق فيلادليفا رغم الخسارة على مستوى التسديدات الذي وصلت إلى 16 تسديدة، مقابل 5 تسديدات فقط لصالح الفريق المتأهل إنتر ميامي في المباراة.

بينما استحوذ إنتر ميامي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 54%، كما ووصلت استحواذ فيلادليفا بنسبة 46%.

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه فيلادليفا بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023