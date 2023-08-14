روجينا في مهرجان العلمين تدخل خط المنافسة في التعري على طريقة إليسا (فيديو)

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وطن- اختارت الفنانة المصرية روجينا، فستاناً جريئاً لحضور اليوم الأول من عرض أزياء المصمم مايكل سينكو ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي.

وعلى طريقة الفنانة اللبنانية إليسا، كشفت روجينا صدرها بالفستان الفيروزي الطويل، المصنوع من الشيفون الحريري.

أكثر احتشاماً في الأصل

ورفعت روجينا شعرها من الأمام وربطت الباقي على شكل ضفيرة.

وتلجأ الفنانات بالعادة إلى التغيير قليلاً في تصميم الفساتين من أجل تغطية المكشوف منه، لكن روجينا فعلت العكس.

فالفستان على العارضة كان أكثر احتشاماً من ناحية الصدر، وتبين أن سعره 2180 دولار.

أين أشرف زكي؟

وتعرضت روجينا لانتقادات بسبب الفستان، وتساءل ناشطون عن رأي زوجها الفنان أشرف زكي، عن الأمر.

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وكان في عرض أزياء مايكل سينكو مجموعة من النجوم منهم هنا شيحة، إنجي علي، سيرين عبد النور، ليلى أحمد زاهر، درة التونسية، رانيا يوسف، إنجي كيوان، والإعلامية بوسي شلبي.