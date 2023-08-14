الإثنين, أغسطس 14, 2023
الرئيسيةالهدهدالأمير هاشم نائبا للملك عبدالله الثاني في أول تكليف سياسي له بعد...
الهدهد

الأمير هاشم نائبا للملك عبدالله الثاني في أول تكليف سياسي له بعد بلوغه الثامنة عشرة

الأمير هاشم تولى منصب نائب الملك في غياب الملك عبدالله الثاني لحضور قمة ثلاثية مع محمود عباس وعبدالفتاح السيسي

كتب سالم حنفي
الأمير هاشم نائبا للملك عبدالله الثاني في أول تكليف سياسي له بعد بلوغه الثامنة عشرة
الأمير هاشم بن عبدالله الثاني
- Advertisement -

وطن- في أول تكليف سياسي له بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره، أدى الامير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبا للملك، وذلك قبيل توجهه لمصر لحضور قمة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فقد الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

وكان الأمير هاشم بن عبدالله الثاني قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في 30 يناير/كانون الثني الماضي.

وكانت وكالة الانباء الأردنية “بترا” قد اعلنت وصول الملك عبدالله الثاني لمدينة لعلمين الجديدة في الساحل الشمالي للمشاركة في القمة الثلاثية.

ومن المقرر أن يبحث القادة مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

- Advertisement -

وتأتي القمة استكمالاً لقمة سبقتها في يناير/كانون الثاني الماضي، والعمل على مخرجاتها التي تشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

كما اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وذلك وفقا لبيان صدر عن القمة في حينها.
المصدرتوتير ، بترا ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الملكة رانيا تفاجئ عامل مقهى قدم لها قهوتها بطريقة لافتة.. هكذا ردت الجميل! (شاهد)

حياتنا

باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو (فيديو)

الهدهد

“كأن على رؤوسهم الطير”.. كيف تفاعل الأردنيون مع قانون الجرائم الإلكترونية؟

الهدهد

تضامن واسع مع الكاتب الأردني الساخر أحمد الزعبي بعد الحكم بسجنه سنة بسبب تغريدة

الهدهد

الملك عبدالله الثاني يمازح أحد الطلاب: “وريني عضلاتك”.. شاهد ردة فعله وكيف تصرف معه !

الهدهد

استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادٍ إماراتي!

الهدهد

الأمير الحسين يأكل المنسف بيده ويثير إعجاب الأردنيين بتواضعه (شاهد)

حياتنا

أردني يغتصب ابنة الـ15 عاماً احتفالاً بعيد ميلاده!

الهدهد

لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)

الهدهد

فيديو مؤثر لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية

حياتنا

6 سنوات بين الصورتين.. وفاة الطفل نديم المأساوية فجعت الأردنيين

الهدهد

مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

3 علامات للسرطان تظهر عند الاستيقاظ من النوم

رئيس حزب جزائري مشارك بالحكومة يفضح الإمارات ويحذر منها ويدعو لمراقبة ألاعيبها (شاهد)

مايا رعيدي ملكة جمل لبنان ببيكيني خيط دون بحر ومسبح! (شاهد)

المغرب.. مسؤول رياضي يعتدي على طفل جنسياً أمام مصطافي الشاطئ دون أن يعترضه أحد! (شاهد)

ميان بنت شهاب بن طارق زوجة ذي يزن بن هيثم في أول جلسة تصوير رسمية لها (شاهد)

موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

روجينا في مهرجان العلمين تدخل خط المنافسة في التعري على طريقة إليسا (فيديو)

إطلالة جديدة وغريبة للأمير مقرن بن عبد العزيز.. ماذا يفعل برفقة الصقور في لندن؟

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد والتوقيت في دوري روشن السعودي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC