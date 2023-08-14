الأمير هاشم نائبا للملك عبدالله الثاني في أول تكليف سياسي له بعد بلوغه الثامنة عشرة

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وطن- في أول تكليف سياسي له بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره، أدى الامير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبا للملك، وذلك قبيل توجهه لمصر لحضور قمة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فقد الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

وكان الأمير هاشم بن عبدالله الثاني قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في 30 يناير/كانون الثني الماضي.

وكانت وكالة الانباء الأردنية “بترا” قد اعلنت وصول الملك عبدالله الثاني لمدينة لعلمين الجديدة في الساحل الشمالي للمشاركة في القمة الثلاثية.

ومن المقرر أن يبحث القادة مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

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وتأتي القمة استكمالاً لقمة سبقتها في يناير/كانون الثاني الماضي، والعمل على مخرجاتها التي تشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.