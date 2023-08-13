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ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)

توج فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023)

كتب رفيف عبدالله
ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)
ريما العنزي
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وطن– احتفلت عارضة الأزياء السعودية ريما العنزي المعروفة بأنها شبيهة جورجينا رودريغيز، بفوز فريق النصر السعودي بالبطولة العربية للأندية 2023، على طريقتها الخاصة.

وظهرت ريما العنزي بفيديو عبر “سناب شات“، وهي ترقص مرتدية زي النصر السعودي.

إهداء

وعزت شبيهة جورجينا فوز النصر السعودي إلى نفسها، وكتبت على المقطع: “شكل الدون شاف إهدائي له قبل المباراة وجاب لنا البطولة”.

وتوج فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023)، بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف.

وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

تعادل

وسجل كريستيانو رونالدو هدفي المباراة لصالح فريقه النصر السعودي.

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وتقدم ميشيل ديلغادو للهلال في الدقيقة 51، قبل أن يدرك رونالدو التعادل لفريق النصر في الدقيقة 75.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ثم تمكن اللاعب البرتغالي من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.

المصدررصد ومتابعة وطن

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