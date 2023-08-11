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“عمانتل” تتفوّق على “زين” السعودية.. فوربس تضع أشهر شركات السلطنة في هذا التصنيف

عمانتل تحقق نجاحات باهرة في قطاع الاتصالات: تصدر قائمة فوربس وتتفوق على منافسيها في الشرق الأوسط

كتب خالد السعدي
شركة عمانتل
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وطن- في التصنيف الأحدث لأقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس لعام 2023، حقق قطاع الاتصالات إنجازاً ملحوظاً بتصدره المركز الثالث من حيث التمثيل.

تمثلت هذه النتائج في تواجد 9 شركات مع تحقيق إجمالي قيمة سوقية بلغت 160.4 مليار دولار، إلى جانب أصول بقيمة 158.8 مليار دولار وإجمالي مبيعات وصل إلى 64.7 مليار دولار.

فريق البحوث في مجلة فوربس، قام بجمع وتحليل البيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات ومن أسواق المال في دول المنطقة. تم تصنيف هذه الشركات بناءً على معايير دقيقة، حيث تمّ منح وزن متساوي للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، وتم حساب القيمة السوقية استنادًا إلى إغلاقات الأسواق في 30 أبريل 2023. وفي حال تساوت الشركات في إجمالي النقاط، تم تحديد الترتيب بناءً على عوامل أخرى.

وبناء على هذا التصنيف الدقيق، تجاوز الاختبار الشركات التي لم تقدم قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2022 وذلك حتى تاريخ 25 أبريل 2023. تم أخذ أسعار صرف العملات الأجنبية في الاعتبار في تقييم القيمة السوقية في 30 أبريل 2023.

أفضل 100 شركة مدرجة 2023
أفضل 100 شركة مدرجة 2023

“عمانتل” السادسة في منطقة “MENA”

تحتل شركة عُمانتل، حسب فوربس، مكانة مهمة في القطاع الاتصالاتي بالسلطنة، حيث تصنف في المرتبة الـ 51 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA” لعام 2023.

تُقدّر قيمتها السوقية بمبلغ 1.9 مليار دولار، مع مبيعات تبلغ 7 مليارات دولار وصافي أرباح تجاوزت 724 مليون دولار.

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تزخر هذه الشركة المساهمة المُدرجة في بورصة مسقط بنحو 20 نظامًا للكابلات البحرية على مستوى العالم، بالإضافة إلى عملها في 7 محطات إرساء منفصلة.

وما يميز عُمانتل هو دورها الرائد في توصيل كابل بحري في أوروبا، لتصبح أول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقق هذا الإنجاز.

وفي آذار/ مارس الماضي، قامت الشركة بتشكيل شراكة استراتيجية مع شركة دو الإماراتية لتنفيذ مشروع كابل ألياف بصرية بحري يربط بين سلطنة عمان والإمارات، وذلك ضمن مشروع (بوابة عمان والإمارات). كما تمتلك الشركة حصة نسبية تبلغ 21.9% من أسهم مجموعة زين، ما يعكس استراتيجيتها المتطورة في قطاع الاتصالات.

تعد عُمانتل عنوانًا ملهمًا للابتكار والتقنية في سلطنة عمان، حيث تسهم بقوة في تطوير البنية التحتية للاتصالات على الصعيدين المحلي والعالمي.

المصدرمجلة فوربس ,تويتر، وطن

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