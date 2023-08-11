الجمعة, أغسطس 11, 2023
الرئيسيةالهدهدحريق وزارة الأوقاف المصرية يعود لصدارة التريند بفيديو ساخر من عمال الإطفاء
الهدهد

حريق وزارة الأوقاف المصرية يعود لصدارة التريند بفيديو ساخر من عمال الإطفاء

الحريق اندلع قبل أيام في مبنى وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة وسط القاهرة فيما أعلنت السلطات تمكنها من السيطرة عليه دون وفيات أو إصابات

كتب خالد الأحمد
حريق وزارة الأوقاف المصرية يعود لصدارة التريند بفيديو ساخر من عمال الإطفاء
حريق وزارة الاوقاف المصرية
- Advertisement -

وطن- عاد الحريق المروع الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية لصدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو أثار سخرية على صعيد واسع.

والفيديو المتداول يُظهر عناصر الحماية المدنية في مصر، وهم يعملون على إطفاء الحريق، بينما كانوا يوجهون مدافع المياه بعيدا جدا عن النيران المندلعة.

كما بيّن مقطع الفيديو، أن أحد عمال الإطفاء على الأقل واجه مشكلات حادة في التعامل مع “خرطوم المياه”.

أثار هذا المشهد سخرية لدى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا عناصر الحماية المدنية المصريين بأنهم لا يملكون الكفاءة اللازمة للتعامل مع الحريق.

حريق وزارة الأوقاف

واندلع يوم السبت الماضي، حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف المصرية، بمنطقة وسط القاهرة، وأعلنت قوات الحماية المدنية تمكنها من السيطرة عليه دون وفيات أو إصابات.

- Advertisement -

هل باعت الحكومة أصول وممتلكات الأوقاف؟

وكان حريق وزارة الأوقاف المصرية قد أثار حالة واسعة من الجدل، لا سيما بعد تردُّد أنباء عن الحكومة المصرية باعت أصولا وممتلكات للأوقاف، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعد تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق نشب بمبنى الوزارة.

ومع الرواج الكبير لهذه المزاعم، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي قالت إنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو حتى تلف حجج، وأسانيد ملكيتها لأصحابها بالحريق.

ووفق بيان حكومي، فإن المعلومات المتداولة بذلك المنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، وأن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، إذ أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صحفيو “بي بي سي” في مصر يعلنون إضراباً جديدا عن العمل.. ما القصة؟

تقارير

“وبكره تشوفوا مصر”.. فورين بوليسي: كيف دمر السيسي الدولة في 10 سنوات؟

الهدهد

أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق

تقارير

قطع الكهرباء في مصر.. الفقراء يدفعون ثمنا أكبر (تقرير مفصل)

الهدهد

“تكنوقراط مصر” تُبشر بثورة وتكشف عن برنامج لإصلاح ما أفسده السيسي في 5 سنوات فقط

اقتصاد

موعد تعويم الجنيه أمام الدولار.. والسيسي قد لا يكون رئيسا لمصر حينها

تقارير

مقال عماد الدين أديب يؤكد استياء قادة الخليج من السيسي خاصة محمد بن سلمان

الهدهد

مفاجأة صادمة حول مصير عرض فيلم باربي في دول الخليج ومصر

الهدهد

أمين عام الحزب الوطني المنحل حسام بدراوي يحذر “السيسي” من مصير الرؤساء الذين سبقوه (شاهد)

حياتنا

ما حدث في ليلة الدخلة صدمة عمره.. مصري اكتشف ما أفزعه عندما تعرت زوجته أمامه!

الهدهد

“خالد سعيد جديد” في مصر.. رفض العمل مرشدا فعذبوه حتى الموت (فيديو)

الهدهد

تعيين وزيرة مصرية في بنك خليجي براتب ضخم يثير أزمة.. وتحرك برلماني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتداء مفزع ارتكبه الحوثيون أغضب اليمنيين واستدعى تعليقا حكوميا (فيديو)

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتشكيلة في الدوري الإسباني

“الحي الميت” في سجن بحريني.. قصة معتقل تعرض لما لا يتحمله بشر

هيفاء وهبي تشعل جمهور “العلمين” برقصة المؤخرة الجريئة! (فيديو)

هاري كين إلى بايرن ميونخ.. وهذه تفاصيل الصفقة

حاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)

الحارس كورتوا خارج الخدمة مع ريال مدريد والأخير أمام خيارين لا ثالث لهما

زين كرزون بإطلالة مثيرة والجمهور غاضب: “بتشلحي عشان تزيد شهرتك”! (صور)

أمريكية تغادر دبي أخيرا بعد أشهر من المعاناة.. ما قصتها؟

لحظة وقوع زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC