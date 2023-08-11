حريق وزارة الأوقاف المصرية يعود لصدارة التريند بفيديو ساخر من عمال الإطفاء

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وطن- عاد الحريق المروع الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية لصدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو أثار سخرية على صعيد واسع.

والفيديو المتداول يُظهر عناصر الحماية المدنية في مصر، وهم يعملون على إطفاء الحريق، بينما كانوا يوجهون مدافع المياه بعيدا جدا عن النيران المندلعة.

كما بيّن مقطع الفيديو، أن أحد عمال الإطفاء على الأقل واجه مشكلات حادة في التعامل مع “خرطوم المياه”.

أثار هذا المشهد سخرية لدى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا عناصر الحماية المدنية المصريين بأنهم لا يملكون الكفاءة اللازمة للتعامل مع الحريق.

مقطع .. متداول لفريق الإطفاء المصري وهو يحاول اخماد الحريق الذي أندلع في وزارة الأوقاف في مصر .. قبل 5 أيام.. صاحبه تعليقات ساخرة كثيرة من الناس بسبب عدم كفائتهم .. ❗️ pic.twitter.com/x2zcxxKaQt — الكعّام (@alk3aam) August 10, 2023

حريق وزارة الأوقاف

واندلع يوم السبت الماضي، حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف المصرية، بمنطقة وسط القاهرة، وأعلنت قوات الحماية المدنية تمكنها من السيطرة عليه دون وفيات أو إصابات.

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هل باعت الحكومة أصول وممتلكات الأوقاف؟

وكان حريق وزارة الأوقاف المصرية قد أثار حالة واسعة من الجدل، لا سيما بعد تردُّد أنباء عن الحكومة المصرية باعت أصولا وممتلكات للأوقاف، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعد تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق نشب بمبنى الوزارة.

ومع الرواج الكبير لهذه المزاعم، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي قالت إنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو حتى تلف حجج، وأسانيد ملكيتها لأصحابها بالحريق.

ووفق بيان حكومي، فإن المعلومات المتداولة بذلك المنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، وأن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، إذ أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.