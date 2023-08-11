إمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا أنقذ “السديس” الموقف (شاهد)

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وطن- أصيب المصلون داخل الحرم المكي والمتابعون على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة بعد عدم قدرة خطيب الجمعة وإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي على اتمام صلاة الجمعة.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال قراءة الفاتحة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة.

وبحسب الفيديو، لم تمر ثوان معدودة على توقف الشيخ “المعيقلي” حتى تقدم مكانه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس لإكمال الصلاة بضيوف الرحمن.

الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة قبل قليل (ربما وعكة صحية بسبب الحر) والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة. ألف سلامة وقدامك العافية يا شيخpic.twitter.com/f5qzdNQ8QM — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 11, 2023

سبب توقف ماهر المعيقلي عن إمامة الصلاة

وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي حول الواقعة، أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لهبوط في الضغط، ربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحين انه الأن بصحة جيدة.

مصادر تؤكد : الشيخ " #ماهر_المعيقلي" بخير ولله الحمد .. حصل له انخفاض بسيط في الضغط .. حيث لم يستطع إكمال صلاة الجمعة .. والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة.. وهو الآن بصحة طيبة..

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–#يوم_الجمعة pic.twitter.com/VZBZhF4at9 — تحديث الأخبار (@Updateksa) August 11, 2023

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وعلى الفور تصدر وسم الشيخ ماهر المعيقلي موقع التدوين المصغر “تويتر” أصبح الأعلى تداولا في السعودية وغالبية الدول الخليجية، حيث سارع المغردون للدعاء للشيخ بتمام الصحة والعافية.

مسيرة الشيخ ماهر المعيقلي

يشار إلى أن الشيخ ماهر المعيقلي بدأ في إمامة الصلاة في مختلف المساجد في السعودية، وسرعان ما لاقت تلاوته قبولاً كبيراً من قبل المصلين، حيث فاض الناس في المساجد للصلاة خلفه والاستماع إلى تلاوته الجميلة.

وترك “المعيقلي” وظيفته كمستشار وبدأ التدريس في جامعة الملك عبد الله، بعدها تم تعيينه لإمامة صلاة التراويح في المسجد النبوي في عامي 2005 و 2006، ثم في عام 2007.

مرسوم ملكي بتعيينه إماما للحرم

وبعد ذلك تم تعيينه لإمامة صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبعد شهر رمضان بقليل تم تعيينه إمامًا دائمًا هناك، حيث اعتاد الشيخ المعيقلي على إمامة التراويح مع الشيخ عبد الرحمن السديس، ثم في وقت لاحق في عام 2008 بدأ الإمامة مع الشيخ عبد الله عوض الجهني حتى عام 2014.

وتم تعيينه خطيبًا للمسجد الحرام في رمضان عام 2016م بعد صدور مرسوم ملكي من الملك سلمان، كما ألقى خطبته الأولى في المسجد الحرام في 15 يوليو/تموز 2016.