الجمعة, أغسطس 11, 2023
الرئيسيةالهدهدإمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا...
الهدهد

إمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا أنقذ “السديس” الموقف (شاهد)

الشيخ ماهر المعيقلي: من توقف مفاجئ خلال الصلاة إلى تداول الأخبار حول حالته الصحية وردود الفعل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب سالم حنفي
إمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا أنقذ
الشيخ ماهر المعيقلي
- Advertisement -

وطن- أصيب المصلون داخل الحرم المكي والمتابعون على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة بعد عدم قدرة خطيب الجمعة وإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي على اتمام صلاة الجمعة.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال قراءة الفاتحة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة.

وبحسب الفيديو، لم تمر ثوان معدودة على توقف الشيخ “المعيقلي” حتى تقدم مكانه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس لإكمال الصلاة بضيوف الرحمن.

سبب توقف ماهر المعيقلي عن إمامة الصلاة

وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي حول الواقعة، أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لهبوط في الضغط، ربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحين انه الأن بصحة جيدة.

- Advertisement -

وعلى الفور تصدر وسم الشيخ ماهر المعيقلي موقع التدوين المصغر “تويتر” أصبح الأعلى تداولا في السعودية وغالبية الدول الخليجية، حيث سارع المغردون للدعاء للشيخ بتمام الصحة والعافية.

مسيرة الشيخ ماهر المعيقلي

يشار إلى أن الشيخ ماهر المعيقلي بدأ في إمامة الصلاة في مختلف المساجد في السعودية، وسرعان ما لاقت تلاوته قبولاً كبيراً من قبل المصلين، حيث فاض الناس في المساجد للصلاة خلفه والاستماع إلى تلاوته الجميلة.

وترك “المعيقلي” وظيفته كمستشار وبدأ التدريس في جامعة الملك عبد الله، بعدها تم تعيينه لإمامة صلاة التراويح في المسجد النبوي في عامي 2005 و 2006، ثم في عام 2007.

مرسوم ملكي بتعيينه إماما للحرم

وبعد ذلك تم تعيينه لإمامة صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبعد شهر رمضان بقليل تم تعيينه إمامًا دائمًا هناك، حيث اعتاد الشيخ المعيقلي على إمامة التراويح مع الشيخ عبد الرحمن السديس، ثم في وقت لاحق في عام 2008 بدأ الإمامة مع الشيخ عبد الله عوض الجهني حتى عام 2014.

وتم تعيينه خطيبًا للمسجد الحرام في رمضان عام 2016م بعد صدور مرسوم ملكي من الملك سلمان، كما ألقى خطبته الأولى في المسجد الحرام في 15 يوليو/تموز 2016.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

تحليل: كيف قلصت الإمارات الفارق مع السعودية في سوق النفط بصمت؟!

الهدهد

ثمار رؤية ولي العهد.. قبلات ساخنة بين فتاة سعودية وشابين على الملأ

الهدهد

مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية.. فيديو صادم!

الهدهد

“طَبل تَسْلَم”.. هكذا نشر محمد بن سلمان “العبودية الحديثة” في السعودية

تقارير

وثيقة امريكية: (الملك) سلمان بن عبدالعزيز للسفير الأمريكي: سفارتكم حاولت تبصيم ابني “محمد” كالمجرمين ومنعت زوجتي من الدخول..وابنتي حصة بصمت ودخلت

اقتصاد

أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !

الهدهد

السعودية تتهم الإمارات باستهداف مدرعاتها جنوبي اليمن وتطورات خطيرة

الهدهد

موقع “أكسيوس” يكشف عن شروط “نتنياهو” لإبرام صفقة تطبيع مع ابن سلمان برعاية أمريكية

تقارير

قمع واستبداد وعسكرة.. كيف يعيد ابن سلمان وابن زايد تشكيل هويتي السعودية والإمارات؟

الهدهد

اغتصاب جماعي لعدة نساء في السعودية بالقوة والإعدام للجاني.. تفاصيل صادمة

تقارير

موعد التطبيع السعودي الإسرائيلي.. “WSJ” تكشف تفاصيل “صفقة تاريخية” ستُعلنها واشنطن قريباً

الهدهد

ولي العهد يستقوي على النساء لابتزاز معارضيه.. ما فعله بعجوز سعودية مُخزٍ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أوهمها بالزواج.. كويتية تتعرّض للاحتيال وتخسر آلاف الدولارات من مقيم غير قانوني

هيا مرعشلي تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح جداً بعد لقطة الحجاب وسجادة الصلاة (شاهد)

نسرين طافش بعد الطلاق ليست كما قبله .. صورها في المسبح تثير ضجة! (شاهد)

ضغوط جديدة لوقف المعونة الأمريكية.. هل يدفع السيسي ثمن قمعه السياسي؟

فيديو الإعصار الذي ضرب الإمارات.. حقيقة اللقطات التي أثارت ضجة وصدمة

تحليل: كيف قلصت الإمارات الفارق مع السعودية في سوق النفط بصمت؟!

رجل دين نيجيري يحذر بايدن من خطوة شيطانية ستغضب الله.. ما القصة؟

عقوبات 3 دول تفضح جرائم رياض سلامة.. هل تسلمه السلطات اللبنانية؟

مصير 50 مليار دولار أنفقتها إيران لصالح بشار الأسد.. وثيقة رئاسية مسربة تفضح المستور

اعتداء مفزع ارتكبه الحوثيون أغضب اليمنيين واستدعى تعليقا حكوميا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC