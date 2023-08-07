هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)

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وطن– من المعروف أن العائلة هي الأساس بالنسبة للنجمة الإسبانية هبة عبوك، لذلك قررت أن تقضي إجازتها الأسبوعية برفقة طفليها على شواطئ تونس.

وشاركت هبة عبوك طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، متابعيها، صوراً جريئة للحظاتها الحميمية مع طفليها أمين ونعيم.

بيكيني خيط

وكانت هبة التي تزور مسقط رأسها تونس منذ بداية الصيف، ترتدي بيكيني خيط من قطعتين، باللون الأزرق.

وأشارت هبة إلى أنها في أفخم فنادق مدينة الحمامات شمال شرق تونس.

وعلى الرغم من أن هبة وطليقها أشرف حكيمي، يحرصان على تغطية وجه طفليهما، إلا أن وجه الابن الأكبر لهما كان واضحاً في الصور الأخيرة.

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أغنية نانسي عجرم

وكان من الملفت أن هبة عبوك استخدمت أغنيات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كخلفية موسيقية لمقاطعها التي شاركتها من وطنها الأم.

وكتبت هبة في تعليقها على الصور: “أستمتع مع الناس الذين أحبهم”.

في سن 36 عامًا وبعد طلاق معقد ومثير للجدل من أشرف حكيمي ، تركز هبة عبوك على هذه المرحلة الجديدة من حياتها ، مع الاهتمام بأطفالها كأولوية.

من جانبه ، فعل أشرف حكيمي الشيء نفسه ، وتمتع أيضًا بأيام قليلة من الإجازة كما يتضح من حسابه الرسمي على انستغرام.