الإثنين, أغسطس 7, 2023
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حياتنا

هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)

بعد طلاق معقد ومثير للجدل من أشرف حكيمي تركز هبة عبوك على هذه المرحلة الجديدة من حياتها مع الاهتمام بأطفالها كأولوية

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)
هبة عبوك وطفليها
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وطن– من المعروف أن العائلة هي الأساس بالنسبة للنجمة الإسبانية هبة عبوك، لذلك قررت أن تقضي إجازتها الأسبوعية برفقة طفليها على شواطئ تونس.

وشاركت هبة عبوك طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، متابعيها، صوراً جريئة للحظاتها الحميمية مع طفليها أمين ونعيم.

 

بيكيني خيط

وكانت هبة التي تزور مسقط رأسها تونس منذ بداية الصيف، ترتدي بيكيني خيط من قطعتين، باللون الأزرق.

وأشارت هبة إلى أنها في أفخم فنادق مدينة الحمامات شمال شرق تونس.

هبة عبوك ونانسي عجرم
كانت هبة شبه عارية على شواطئ تونس

وعلى الرغم من أن هبة وطليقها أشرف حكيمي، يحرصان على تغطية وجه طفليهما، إلا أن وجه الابن الأكبر لهما كان واضحاً في الصور الأخيرة.

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أغنية نانسي عجرم

وكان من الملفت أن هبة عبوك استخدمت أغنيات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كخلفية موسيقية لمقاطعها التي شاركتها من وطنها الأم.

وكتبت هبة في تعليقها على الصور: “أستمتع مع الناس الذين أحبهم”.

هبة عبوك ونانسي عجرم
ظهر وجه نجل أشرف وهبة الأكبر لأول مرة
هبة عبوك ونانسي عجرم
لحظة عاطفية بين هبة وأبناءها
هبة عبوك ونانسي عجرم
تقضي هبة الإجازة في تونس

في سن 36 عامًا وبعد طلاق معقد ومثير للجدل من أشرف حكيمي ، تركز هبة عبوك على هذه المرحلة الجديدة من حياتها ، مع الاهتمام بأطفالها كأولوية.

من جانبه ، فعل أشرف حكيمي الشيء نفسه ، وتمتع أيضًا بأيام قليلة من الإجازة كما يتضح من حسابه الرسمي على  انستغرام.

المصدررصد ومتابعة وطن

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