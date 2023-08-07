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رياضة

نادي لشبونة يكرم الدون كريستيانو رونالدو بقميص من ذهب (صور)

لشبونة يكرم الدون رونالدو بقميص الفريق الثالث دون عليه العلامة التجارية العالمية (CR7)

كتب فارس أبو شيحة
لشبونة يكرم كريستيانو رونالدو
لشبونة يكرم كريستيانو رونالدو
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وطن- كرم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أسطورة بلاده ونجمه السابق كريستيانو رونالدو، بمناسبة مرور 20 عاماً على ذكرى ظهوره الأول مع الفريق بقميص كتب عليه بأحرف من ذهب للعلامة التجارية الخاصة باللاعب.

ونشر نادي سبورتينغ لشبونة، مقطع فيديو وصور للعلامة التجارية العالمية. (CR7)، الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قميص الفريق الثالث الموسم المقبل 2023-2024، تكريماً للاعب.

لشبونة يكرم كريستيانو رونالدو

وبدأ صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو، مسيرته الكروية مع نادي سبورتينغ لشبونة في عام 1997، ليشارك مع الفريق الأول في موسم 2002-2003. قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل رونالدو مع النادي البرتغالي لشبونة خلال مشاركته في 31 مباراة، في مختلف المسابقات. سجل فيها 5 أهداف، كما وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي عام 2009، تعاقد نادي ريال مدريد (الملكي) مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتألق مع الفريق على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفاً.

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كما وانتقل بعدها الدون رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018، ثم قرار العودة إلى مانشستر يونايتد، لكنه لم يستمر مع النادي الذي فسخ التعاقد مع الطريفين بالتراضي. ليوقع مع نادي النصر السعودي بصفقة قياسية في الميركاتو الشتوي الماضي.

تأهل النصر السعودي في البطولة العربية للأندية

ونجح فريق النصر السعودي (العالمي)، في حجز بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي البطولة العربية للأندية 2023. بعد فوزه على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

قميص كريستيانو رونالدو
لشبونة يكرم كريستيانو رونالدو

وسجل أهداف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال19. وسلطان الغنام في ال29 وسيكو فوفانا في الدقيقة ال38.

كما وأحرز الرجاء الرياضي الهدف الوحيد للفريق في المباراة. بطريق الخطأ في الدقيقة  ال41، سجله عبد الله مادو في شباك مرمى فريقه السعودي.

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام الشرطة العراقي، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023، على أرض ملعب ( الأمير سلطان بن عبد العزيز) الرياضية.

المصدروطن + نادي سبورتينغ لشبونة تويتر

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