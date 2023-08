نادي لشبونة يكرم الدون كريستيانو رونالدو بقميص من ذهب (صور)

- Advertisement -

وطن- كرم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أسطورة بلاده ونجمه السابق كريستيانو رونالدو، بمناسبة مرور 20 عاماً على ذكرى ظهوره الأول مع الفريق بقميص كتب عليه بأحرف من ذهب للعلامة التجارية الخاصة باللاعب.

ونشر نادي سبورتينغ لشبونة، مقطع فيديو وصور للعلامة التجارية العالمية. (CR7)، الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قميص الفريق الثالث الموسم المقبل 2023-2024، تكريماً للاعب.

وبدأ صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو، مسيرته الكروية مع نادي سبورتينغ لشبونة في عام 1997، ليشارك مع الفريق الأول في موسم 2002-2003. قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل رونالدو مع النادي البرتغالي لشبونة خلال مشاركته في 31 مباراة، في مختلف المسابقات. سجل فيها 5 أهداف، كما وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي عام 2009، تعاقد نادي ريال مدريد (الملكي) مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتألق مع الفريق على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفاً.

كما وانتقل بعدها الدون رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018، ثم قرار العودة إلى مانشستر يونايتد، لكنه لم يستمر مع النادي الذي فسخ التعاقد مع الطريفين بالتراضي. ليوقع مع نادي النصر السعودي بصفقة قياسية في الميركاتو الشتوي الماضي.

ونجح فريق النصر السعودي (العالمي)، في حجز بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي البطولة العربية للأندية 2023. بعد فوزه على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال19. وسلطان الغنام في ال29 وسيكو فوفانا في الدقيقة ال38.

