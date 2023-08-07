الإثنين, أغسطس 7, 2023
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سلطنة عمان تفوّقت على الإمارات في السياحة.. مؤشرات النموّ تفاجئ المراقبين

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، مطلع العام الجاري، نمواً قويا في قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال عام 2023

كتب فهمي الورغمي
سلطنة عمان تفوّقت على الإمارات في السياحة.. مؤشرات النموّ تفاجئ المراقبين
سلطنة عمان والإمارات
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وطن- أشار وزير التراث والسياحة، سالم بن محمد المحروقي، إلى تصاعد مؤشرات النمو في قطاع السياحة. موضحاً أن سلطنة عمان في المقدمة ضمن هذا المؤشر، و”الآمال أن نحقق نتائج استثنائية خلال هذا العام من حيث التدفق السياحي وحجم الاستثمارات”، على حدّ قوله.

وجاء تصريح المحروقي على هامش أعمال معرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

نمو السياحة العمانية
نمو السياحة العمانية

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وغيرها من المشروعات الحيوية، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة الرياضية بالسلطنة، حسب ماذكرت الوزارة المعنية في منشورات على حسابها في موقع “إكس”.

توقعات عالمية بنمو السياحة العمانية

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، مطلع العام الجاري، نمواً قويا في قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال عام 2023 بدعم من استمرار تعافي القطاع من تبعات تفشي الوباء والانتعاش القوي الذي شهده عام 2022.

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ولفتت فيتش سوليوشنز في تقرير خاص حول آفاق قطاع السياحة في سلطنة عمان على المدى القصير والمتوسط إلى أن التوقعات تشير إلى نمو يمتد في قطاع السياحة على المدى المتوسط حتى عام 2027 في ظل استثمارات قوية يتم ضخها في مشروعات السياحة الجديدة.

وأيضا بفضل استراتيجية السياحة 2040 الجاري تنفيذها حاليا وخطة التنمية السياحية، وارتفاع الطلب السياحي عبر الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة والذي يشهد زيادة كبيرة بعد زوال قيود السفر التي حدت من حركة السياحة إبان تفشي الوباء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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