سلطنة عمان تفوّقت على الإمارات في السياحة.. مؤشرات النموّ تفاجئ المراقبين

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وطن- أشار وزير التراث والسياحة، سالم بن محمد المحروقي، إلى تصاعد مؤشرات النمو في قطاع السياحة. موضحاً أن سلطنة عمان في المقدمة ضمن هذا المؤشر، و”الآمال أن نحقق نتائج استثنائية خلال هذا العام من حيث التدفق السياحي وحجم الاستثمارات”، على حدّ قوله.

وجاء تصريح المحروقي على هامش أعمال معرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

تصاعد مؤشرات النمو في قطاع السياحة .. وسلطنة عمان في المقدمة والامال ان نحقق نتائج استثنائية خلال هذا العام من حيث التدفق السياحي وحجم الاستثمارات pic.twitter.com/9Bsdsk3CdY — Salim M Almahruqi (@salmahruqi) August 7, 2023

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وغيرها من المشروعات الحيوية، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة الرياضية بالسلطنة، حسب ماذكرت الوزارة المعنية في منشورات على حسابها في موقع “إكس”.

برعاية معالي وزير التراث والسياحة انطلقت اليوم أعمال معرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومدن… pic.twitter.com/RYR7TmJUoi — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) August 7, 2023

توقعات عالمية بنمو السياحة العمانية

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، مطلع العام الجاري، نمواً قويا في قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال عام 2023 بدعم من استمرار تعافي القطاع من تبعات تفشي الوباء والانتعاش القوي الذي شهده عام 2022.

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ولفتت فيتش سوليوشنز في تقرير خاص حول آفاق قطاع السياحة في سلطنة عمان على المدى القصير والمتوسط إلى أن التوقعات تشير إلى نمو يمتد في قطاع السياحة على المدى المتوسط حتى عام 2027 في ظل استثمارات قوية يتم ضخها في مشروعات السياحة الجديدة.

وأيضا بفضل استراتيجية السياحة 2040 الجاري تنفيذها حاليا وخطة التنمية السياحية، وارتفاع الطلب السياحي عبر الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة والذي يشهد زيادة كبيرة بعد زوال قيود السفر التي حدت من حركة السياحة إبان تفشي الوباء.