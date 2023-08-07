الإثنين, أغسطس 7, 2023
الرئيسيةالهدهدتدخّل الأمن لتفريقهم.. شاهد مافعله مشجعون لـ كريم بنزيما خلال تأديته العمرة
الهدهد

تدخّل الأمن لتفريقهم.. شاهد مافعله مشجعون لـ كريم بنزيما خلال تأديته العمرة

بنزيما كان يرتدي ملابس الإحرام بينما تجمّع حوله العديد من المعتمرين ما دفع حرس الحرم المكّي لتفريقهم

كتب خالد الأحمد
تدخّل الأمن لتفريقهم.. شاهد مافعله مشجعون لـ كريم بنزيما خلال تأديته العمرة
كريم بنزيما يؤدي العمرة
- Advertisement -

وطن- طارد مجموعة من السعوديين كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي المُنظم حديثاً لـ الاتحاد السعودي، أثناء أدائه مناسك العمرة في الحرم المكي من أجل التقاط صور سليفي معه فيما بدا اللاعب من أصول جزائرية غير مبالٍ بهم.

وودع الاتحاد السعودي منافسات البطولة العربية من دور الربع نهائي، عقب الهزيمة أمام الهلال بنتيجة 3-1، في مفاجأة غير متوقعة بعد أن جمع رفاق كريم بنزيما 9 نقاط في دور المجموعات.

وانضم كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، في يوليو الماضي ضمن صفقة انتقال حرّ، قادمًا من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتدّ حتى صيف عام 2026.

وبينما لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن راتب بنزيما مع الاتحاد، لكن التقارير الصحفية الأوروبية والسعودية أكدت أنه سيتقاضى مبلغ كبير. حيث أوضحت وسائل الإعلام المذكورة أن بنزيما سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد مع العميد، وهو نفس راتب كريستيانو رونالدو مع النصر.

كريم بنزيما يؤدي العمرة
كريم بنزيما يؤدي العمرة

سعوديون يلاحقون بنزيما في الحرم المكّي

حسب مقطع فيديو متداول، كان بنزيما يرتدي ملابس الإحرام لحظة اقتراب العديد من الأشخاص المعتمرين حوله، في مشهد بدوا فيه كأنهم يلاحقونه قبل أن يتدخل حرس الحرم لإبعادهم عنه.

- Advertisement -

وفي الأثناء، يُسمع صراخات بعض المعتمرين، ومنهم صوت أحد الأطفال وهو يصيح “والله كريم”.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً متابعيه على منصة تويتر فيديو، أظهر وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وعلّق قائلاً: “ماشاء الله..الحمد الله”.

كريم بنزيما يؤدي العمرة

ووفق وسائل إعلام سعودية، استقبل الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم قبل توجهه إلى أداء مناسك العمرة.

وحرص العديد من اللاعبين الجدد في الدوري السعودي، على أداء المناسك بعد مبارياتهم في البطولة العربية، أبرزهم الثلاثي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وساديو ماني وسيكو فوفانا نجوم فريق النصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

الهدهد

القعقاع بن حمد آل ثاني حديث القطريين.. ماذا وراء انتخابه رئيسا لنادي الريان؟

الهدهد

سياسي لبناني بارز يتطاول على دول الخليج: “ينقصها الشرف”.. ما القصة؟

الهدهد

خطأ ساذج من سيدة سعودية يُشعل حريقا مروعا في محطة وقود (فيديو)

الهدهد

قطار التنافس المكتوم بين السعودية والإمارات يصل محطة باكستان.. والاقتصاد سيد الموقف

حياتنا

كريم بنزيما يؤدي العمرة وحيداً ورسالة مؤثرة له بالعربية! (شاهد)

الهدهد

لورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد في عُمان؟

تقارير

“لم تعد هناك رغبة في استقرارها”.. كيف تغيرت نظرة الخليج للتعاون مع مصر؟ (تحليل)

اقتصاد

محادثات صينية – سعودية مع أسواق “الأسهم المتقاطعة” تنذر بتحولات تاريخية

تقارير

طارق الزهراني.. أحد منسوبي الحرس الملكي السعودي يعلن انشقاقه (فيديو)

حياتنا

“وجب الرد”.. حليمة بولند تؤكد اتصال رونالدو بها وتنشر الدليل (فيديو)

الهدهد

أول ظهور للشيخ سعود الشريم بعد عزله من إمامة الحرم بطريقة مريبة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد حادثة المنيا.. ضابط مصري يقتل مواطنا بعد تعذيبه في القاهرة

سمات مخفية في شخصيتك تكشفها 3 تسريحات شعر مختلفة.. هل تعرفها؟

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

تفاصيل مرض بيلا حديد وكلماتها المؤثرة بعد تماثلها للشفاء

من هي العاصمة العربية التي فيها أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات!؟

أرعب الأتراك.. لحظة انفجار ميناء ديرينس التركي في إسطنبول (فيديو)

القعقاع بن حمد آل ثاني حديث القطريين.. ماذا وراء انتخابه رئيسا لنادي الريان؟

سياسي لبناني بارز يتطاول على دول الخليج: “ينقصها الشرف”.. ما القصة؟

الفنانة السورية صباح الجزائري تقلّد الأميرة رجوة وترتدي نفس فستانها في دبي (صور)

شركة غواصة “تيتان” تعلن عن رحلة جديدة مجنونة والهدف هذه المرة “كوكب الزهرة”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC