تدخّل الأمن لتفريقهم.. شاهد مافعله مشجعون لـ كريم بنزيما خلال تأديته العمرة

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وطن- طارد مجموعة من السعوديين كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي المُنظم حديثاً لـ الاتحاد السعودي، أثناء أدائه مناسك العمرة في الحرم المكي من أجل التقاط صور سليفي معه فيما بدا اللاعب من أصول جزائرية غير مبالٍ بهم.

وودع الاتحاد السعودي منافسات البطولة العربية من دور الربع نهائي، عقب الهزيمة أمام الهلال بنتيجة 3-1، في مفاجأة غير متوقعة بعد أن جمع رفاق كريم بنزيما 9 نقاط في دور المجموعات.

وانضم كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، في يوليو الماضي ضمن صفقة انتقال حرّ، قادمًا من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتدّ حتى صيف عام 2026.

وبينما لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن راتب بنزيما مع الاتحاد، لكن التقارير الصحفية الأوروبية والسعودية أكدت أنه سيتقاضى مبلغ كبير. حيث أوضحت وسائل الإعلام المذكورة أن بنزيما سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد مع العميد، وهو نفس راتب كريستيانو رونالدو مع النصر.

سعوديون يلاحقون بنزيما في الحرم المكّي

حسب مقطع فيديو متداول، كان بنزيما يرتدي ملابس الإحرام لحظة اقتراب العديد من الأشخاص المعتمرين حوله، في مشهد بدوا فيه كأنهم يلاحقونه قبل أن يتدخل حرس الحرم لإبعادهم عنه.

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وفي الأثناء، يُسمع صراخات بعض المعتمرين، ومنهم صوت أحد الأطفال وهو يصيح “والله كريم”.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً متابعيه على منصة تويتر فيديو، أظهر وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وعلّق قائلاً: “ماشاء الله..الحمد الله”.

كريم بنزيما يؤدي العمرة

ووفق وسائل إعلام سعودية، استقبل الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم قبل توجهه إلى أداء مناسك العمرة.

وحرص العديد من اللاعبين الجدد في الدوري السعودي، على أداء المناسك بعد مبارياتهم في البطولة العربية، أبرزهم الثلاثي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وساديو ماني وسيكو فوفانا نجوم فريق النصر.