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تجاوز المليار دولار.. “باربي” يكسر شباك التذاكر حول العالم وشكوك حول عرضه في السعودية

أحدث الفيلم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تضمنه مشاهد عديدة تحتوي إيحاءات جنسية غير ملائمة للأطفال والمراهقين، وانعكس الجدل في مستوى قياسي من الإيرادات

كتب خالد الأحمد
تجاوز المليار دولار..
فيلم باربي
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وطن- حقق فيلم “باربي” إيرادات خيالية تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه، في 21 تموز/تموز، بحسب ما أعلنت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز”، التابعة لشركة “وارنر براذرز ديسكفري” المنتجة للفيلم، الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة ودفع عدداً من البلدان العربية والأسيوية إلى منع عرضه.

ويدور الفيلم المثير للجدل حول شخصية “باربي” (مارغوت روبي) تلك الدمية الشهيرة، التي تعيش في مدينة باربيلاند، وبسبب أنها دمية وغير مثالثة تنطلق في مغامرات في العالم الحقيقي لتثبت جدارتها والعودة إلى الوطن.

إيحاءات جنسية وتركيز على المثلية

وأحدث الفيلم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تضمنه مشاهد عديدة تحتوي إيحاءات جنسية غير ملائمة للأطفال والمراهقين، وهي الفئة التي يفترض أن الفيلم موجه لها.

كما يركز فيلم باربي على قصص الشخصيات المثلية، ويعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات والخمور وغيرها من الممنوعات.

إلا أن كل ماسبق، لم يمنع الفيلم من تصدر شباك التذاكر في أمريكا ودول أوروبا وحول العالم، وذلك منذ انطلاق عرضه في 21 يوليو / تموز.

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فيلم باربي
فيلم باربي

ضمن 50 فيلم تجاوزا مليار دولار

ونقلت شبكة cnn الأمريكية عن “بول ديغارابديان”، كبير محللي وسائل الإعلام في “كومسكور” قوله أن “حوالي 50 فيلمًا فقط في التاريخ قد وصلت إلى مليار دولار”.

وأضاف أن “الحملة التسويقية للفيلم كانت أول إشارة إلى أنّ باربي سيحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر”.

وأطلقت الحملة التسويقية لـ” Barbie “سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إضافة كلمة”Barbenheimer “إلى المعجم الشائع بحكم تاريخ إصدارها المشترك مع فيلم “أوبنهايمر” للمخرج الأمريكي كريستوفر نولان.

مارغوت روبي
مارغوت روبي

“باربي” في الصين

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً عبر شباك التذاكر في بعض أكبر أسواق الأفلام في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والمكسيك وأستراليا.

وكان الفيلم هو الإصدار الأول في هذه الأسواق في نهاية كل أسبوع منذ صدوره، وفقًا لموقع التتبع Box Office Mojo.
وتحتل مبيعاته الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في نيسان/أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

وكان أداء “باربي” جيدًا أيضًا في الصين، ثاني أكبر سوق في العالم، التي أصبحت منعزلة بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا للخبراء، تميل أفلام الامتياز مثل “Transformers” و”fast and Furious” وأفلام Marvel للأبطال الخارقين إلى أداء جيد مع الجماهير الصينية.

“باربي” اخترق سور الصين الثقافي

في حين أن “Barbie” تشبه “Transformers” من حيث أنها تستند إلى لعبة موجودة، إلا أنها “ليست مصدر إلهام نشأت معه أجيال من الصينيين-كما قال مايكل بيري- مدير مركز الدراسات الصينية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

لكن بيري، الذي يبحث في السينما الصينية وثقافة البوب، يقول إن باربي لا تزال أيقونة في جميع أنحاء العالم، مما يمنح الفيلم نقطة انطلاق قوية للاشادة الدولية.

وأضاف: “لقد نشأ الأطفال في مئات البلدان مع الدمى وصورها لكن الفيلم يستغل التعرف على الاسم بطريقة ذكية للغاية من خلال اللعب بين مُحبي باربي وكارهي باربي”.

حبل مشدود ببراعة

وأستدرك أن “الفيلم قادر أيضًا على السير على حبل مشدود ببراعة يجذب الحالمين الساذجين وذوي العيون الواسعة الذين يبلغون من العمر ثماني سنوات، والذين يقتربون من الفيلم على مستوى واحد”.

كما أنه يجذب أيضاً “الجماهير البالغة، القادرة على تفسير الفيلم من منظور مختلف تمامًا على مستوى مليء بالسخرية والفكاهة والتلميحات الجنسية والرمز”.

من جانبه، قال شون روبينز، كبير المحللين في BoxOffice Pro: “مابرع فيه الفيلم هو تعبيره لما تحبه وتكرهه أجيال من النساء حول العلامة التجارية وما يتم تصويره على أنه غالبًا شيئ من الماضي”. مضيفًا أن الفيلم “استفاد من المحادثات الثقافية حول أدوار الجنسين وتمكين المرأة غير المقيدة بالحدود الدولية”.

سلطنة عمان

وكانت حسابات عمانية بمواقع التواصل في سلطنة عمان، أفادت بأن السلطنة منعت عرض فيلم “باربي” في دور السينما بالبلاد، وذلك بسبب مشاهد ظهرت خلال الفيلم وصفت بالإباحية، وهو الأمر ذاته الذي دفع العديد من الدول العربية لمنع عرضه.

أما في السعودية، على الرغم من الأخبار التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، والتي تفيد بمنع عرض الفيلم في دور العرض وعدد من الدول العربية، إلا أن هذه الأخبار لم تأتِ من أي مصدر مسؤول حتى الآن.

ولم يُمنع عرض فيلم باربي في السعودية بشكل قطعي حتى الآن، إنما أُجّل عرضه في السعودية والإمارات ومصر.

وفيما كان الجمهور يترقب إطلاق الفيلم في 20 يوليو عبر دور العرض، تم تأجيل عرض فيلم باربي في السعودية والإمارات ومصر إلى 31 أغسطس ليختتم أفلام الصيف.

المصدرتويتر، شبكة cnn الأمريكية، رصد وتحرير وطن

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