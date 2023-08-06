الأحد, أغسطس 6, 2023
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نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

سيتم بث النزال على الهواء مباشرة كما أعلن مالك تويتر

كتب أنس السالم
نزال إيلون ماسك و مارك زوكربيرغ
تعرقب للنزال بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرغ
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وطن – أعلن الملياردير الامريكي إيلون ماسك إنّه سيتم بث النزال مع مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا على الهواء مباشرة.

وقال إيلون ماسك في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي أنّ جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

وكانت القصة قد بدأت بإعلان شركة “ميتا” المالكة لمنصة فيسبوك مؤخرا عزمها إطلاق منصة جديدة تنافس منصة تويتر وهي ثريدز.

ورد ماسك بتغريدة  انتقد فيها أن تكون كل منصات التواصل تحت سيطرة مارك، ليحذره أحد المتابعين ساخرا بألا يتجاوز في حق مارك، لأنه يتدرب على رياضة الجوجيتسو.

وأجاب ماسك قائلا “أنا مستعد لخوض نزال في القفص إذا كان هو مستعدًا”.

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وأخذ مالك “ميتا” الأمر بجدية، ليجيب عبر حسابه على إنستغرام “أرسل لي الموقع”.

وعندها اختار ماسك حلبة “فيغاس أوكتاغون”، الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

فيما أخذ الرجلان في التدريب مع مختصين لهذا النزال.

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وأفاد موقع TMZ Sports، أن وزير الثقافة الإيطالي قد تواصل مع زوكربيرغ حول تنظيم مباراة في إطار مصارعة بطولة القتال النهائي “UFC” في ملعب روما الشهير “كولوسيوم”، ليكون شاهدWا على معركة القفص بين مالك “تويتر” ومؤسس “فيسبوك” قبل أيام.

واحتلت الموقعة المنتظرة صدارة المنصات العالمية، حيث أعرب الكثيرون عن انتظارهم للحدث النادر، وسط سيل من التعليقات الساخرة التي تفاعل معها ماسك نفسه.

وعلق رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت، بأن القتال المنتظر بين الثنائي سيكون الأكبر على الإطلاق وربما يكون بين الأكثر مشاهدة تاريخيا.

وأشار إلى أن عوائد نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ستوجه للأعمال الخيرية.

المصدررصد وطن (تويتر) - مواقع الكترونية

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