الإثنين, أغسطس 7, 2023
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ندى الكامل تكشف حقائق ارتباطها الجديد.. ليست خطوبة وما كشفته صدم الجميع (شاهد)

كشفت ندى الكامل أن زوجها الجديد نصف مصري ونصف سويسري ووالده من دمياط مثلها

كتب رفيف عبدالله
ندى الكامل تكشف حقائق ارتباطها الجديد.. ليست خطوبة وما كشفته صدم الجميع (شاهد)
ندى الكامل وزوجها
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وطن- كشفت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عدة مفاجآت حول ارتباطها مؤخراً بشاب يدعى أحمد خالد.

وفتحت ندى الكامل مجالاً لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ200 ألف، بأن يطرحوا عليها أسئلة عبر خاصية ask على انستجرام.

متزوجين

وكان أول سؤال كشف عن مفاجأة هو “هتتجوزوا متى؟”، لتجيب طليقة أحمد الفيشاوي: “متجوزين من شهر”.

زواج ندى الكامل
فاجأت طليقة الفيشاوي الجمهور بأنها متزوجة وليست مخطوبة

وأكدت ندى الأمر حين كتبت لها متابعة “مبروك الخطوبة”، لتجيب: ” دي مش خطوبة ده جواز”.

زواج ندى الكامل
أكدت ندى أنها تزوجت

كما تحدثت ندى الكامل عن فرق السن بينها وبين زوجها أحمد خالد قائلة: “مش أصغر مني بـ10 سنين.. الفرق بينا سنتين بس”.

زواج ندى الكامل
كشفت ندى فرق السن بينها وبين زوجها الجديد

نصف مصري

وعلى طريقة ياسمين صبري وأبو هشيمة، أجابت ندى الكامل على سؤال “إيه اللي شدك في أحمد؟”: “بيضحكني ودمه خفيف”.

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زواج ندى الكامل
تحدثت الشابة عما جذبها في زوجها

ورفضت الكامل أن تكشف كيف التقت وتعرفت بأحمد، وقالت:  “اسألوه هو”.

كما كشفت ندى الكامل أن زوجها الجديد نصف مصري ونصف سويسري، ووالده من دمياط مثلها.

زواج ندى الكامل
زوج ندى نصف مصري

وإجابة على سؤال “برج ايه؟”، قالت: “برج الحمل زيي، مولودين في نفس اليوم ونفس الشهر 2 إبريل”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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