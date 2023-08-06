ندى الكامل تكشف حقائق ارتباطها الجديد.. ليست خطوبة وما كشفته صدم الجميع (شاهد)

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وطن- كشفت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عدة مفاجآت حول ارتباطها مؤخراً بشاب يدعى أحمد خالد.

وفتحت ندى الكامل مجالاً لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ200 ألف، بأن يطرحوا عليها أسئلة عبر خاصية ask على انستجرام.

متزوجين

وكان أول سؤال كشف عن مفاجأة هو “هتتجوزوا متى؟”، لتجيب طليقة أحمد الفيشاوي: “متجوزين من شهر”.

وأكدت ندى الأمر حين كتبت لها متابعة “مبروك الخطوبة”، لتجيب: ” دي مش خطوبة ده جواز”.

كما تحدثت ندى الكامل عن فرق السن بينها وبين زوجها أحمد خالد قائلة: “مش أصغر مني بـ10 سنين.. الفرق بينا سنتين بس”.

نصف مصري

وعلى طريقة ياسمين صبري وأبو هشيمة، أجابت ندى الكامل على سؤال “إيه اللي شدك في أحمد؟”: “بيضحكني ودمه خفيف”.

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ورفضت الكامل أن تكشف كيف التقت وتعرفت بأحمد، وقالت: “اسألوه هو”.

كما كشفت ندى الكامل أن زوجها الجديد نصف مصري ونصف سويسري، ووالده من دمياط مثلها.

وإجابة على سؤال “برج ايه؟”، قالت: “برج الحمل زيي، مولودين في نفس اليوم ونفس الشهر 2 إبريل”.