الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةرياضةحمد الله في أزمة مع الاتحاد بشأن مستقبله ونادٍ سعودي مستعدٌ للتعاقد...
رياضة

حمد الله في أزمة مع الاتحاد بشأن مستقبله ونادٍ سعودي مستعدٌ للتعاقد معه

المغربي حمد الله قريب من الرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
عبد الرزاق حمد الله ونونو سانتو
عبد الرزاق حمد الله ونونو سانتو
- Advertisement -

وطن- تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، بشأن  النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وغياب اللاعب عن المواجهة الأخيرة للفريق أمام الهلال، في منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وقال المدرب البرتغالي سانتو، بشأن غياب المغربي حمد الله عن المشاركة مع الفريق عن المواجهة أمام الهلال السعودي الماضية، ” استبعاد حمد الله من مواجهة الهلال هو شأن داخلي، كما أن المسؤولين في النادي يتفاوضون معه بشأن مستقبله”.

حمد الله في أزمة مع الاتحاد السعودي

وأردف مدرب الاتحاد، ” لم أستبعد حمد الله للإصابة، كما وسيبقى اللاعب فقط من يريد البقاء مع النادي”.

كما وتابع، ” أعتذر لجماهير الاتحاد، لدينا صعوبات والجميع يعرفها، ولدينا العديد من الغيابات المهمة. ولكن نحن نعمل بطريقة واعية لإيجاد الحلول، وهناك لاعبون لاعبو في غير مراكزهم وتكيفوا معها بشكل جيد”.

وختم حديثه، ” ما حدث معنا هو اختبار لشخصية الفريق واللاعبين، فخور بما قدمه اللاعبين الذين عملوا وأظهروا وحدتهم حتى النهاية مع النادي “.

- Advertisement -

وكان الهلال السعودي قد أقصى نظيره اتحاد جدة السعودي، بعد الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

مستقبل حمد الله مع الاتحاد السعودي
مستقبل حمد الله مع الاتحاد السعودي

الطائي والتعاقد مع حمد الله

من جهته، قال الإعلامي الرياضي السعودي عبد الرحمن الفريح، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” نادي الطائي يرغب في التعاقد مع النجم المغربي  عبد الرزاق حمد الله هذا الصيف”.

كما وأضاف، ” الطائي من نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع اللاعب حمد الله على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد”. ( أي حتى ال30 من شهر يونيو 2024).

ولعب المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله 49 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيها اللاعب 39 هدفاً. وصنع 5 أهداف لزملائه، منذ قدومه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي عام 2022، قادماً من صفوف نادي النصر السعودي.

المصدروطن + جوول + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد مباراة الاتحاد والهلال والتشكيلة في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

البرازيلي فابينيو يُوقع مع الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة الصفقة (صور)

الهدهد

طارق حامد يتعرض لإصابة بليغة.. والإتحاد السعودي يكشف الحالة الصحية للاعبه

رياضة

البطولة العربية للأندية: الاتحاد يتأهل والهلال يتعثر بالخسارة والوداد والترجي يتعادلان

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

رياضة

القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية وجدول ومواعيد المباريات

رياضة

تعرف على طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

رياضة

مواجهات سهلة للكبار.. جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

رياضة

بعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

رياضة

تعرف على ضحية كريم بنزيما بعد قدومه إلى اتحاد جدة السعودي   

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لاعب عراقي يُسجل هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة في البطولة العربية للأندية (شاهد)

حالياً .. أيهما أفضل: الإستثمار في الذهب أو الفضة!؟ .. ملياردير ومستثمر أميركي يجيب

حسن خاتمة.. لحظة وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر

ليندسي لوهان لا تخجل بجسدها بعد الولادة.. هكذا استعرضته بملابس داخلية واسعة (شاهد)

محادثات صينية – سعودية مع أسواق “الأسهم المتقاطعة” تنذر بتحولات تاريخية

ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

الفيفا يُعاقب الزمالك بالإيقاف بسبب اللاعب إبراهيما نداي

دنيا بطمة تستعين بصدرها لمزيد من الإثارة.. جرأة غير مسبوقة (فيديو)

ما فعله الشيخ أحمد الخليلي أثار دهشة الجاليات المسلمة بالسلطنة (شاهد)

طارق الزهراني.. أحد منسوبي الحرس الملكي السعودي يعلن انشقاقه (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC