حمد الله في أزمة مع الاتحاد بشأن مستقبله ونادٍ سعودي مستعدٌ للتعاقد معه

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وطن- تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، بشأن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وغياب اللاعب عن المواجهة الأخيرة للفريق أمام الهلال، في منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وقال المدرب البرتغالي سانتو، بشأن غياب المغربي حمد الله عن المشاركة مع الفريق عن المواجهة أمام الهلال السعودي الماضية، ” استبعاد حمد الله من مواجهة الهلال هو شأن داخلي، كما أن المسؤولين في النادي يتفاوضون معه بشأن مستقبله”.

حمد الله في أزمة مع الاتحاد السعودي

وأردف مدرب الاتحاد، ” لم أستبعد حمد الله للإصابة، كما وسيبقى اللاعب فقط من يريد البقاء مع النادي”.

كما وتابع، ” أعتذر لجماهير الاتحاد، لدينا صعوبات والجميع يعرفها، ولدينا العديد من الغيابات المهمة. ولكن نحن نعمل بطريقة واعية لإيجاد الحلول، وهناك لاعبون لاعبو في غير مراكزهم وتكيفوا معها بشكل جيد”.

🟥 #آخر_خبر| البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب الاتحاد @ittihad يؤكد أن استبعاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من مواجهة الهلال شأن داخلي مشيرا إلى أن مسؤولي النادي يتفاوضون معه بشأن مستقبله pic.twitter.com/klEZvsimbI — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 5, 2023

وختم حديثه، ” ما حدث معنا هو اختبار لشخصية الفريق واللاعبين، فخور بما قدمه اللاعبين الذين عملوا وأظهروا وحدتهم حتى النهاية مع النادي “.

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وكان الهلال السعودي قد أقصى نظيره اتحاد جدة السعودي، بعد الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

الطائي والتعاقد مع حمد الله

من جهته، قال الإعلامي الرياضي السعودي عبد الرحمن الفريح، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” نادي الطائي يرغب في التعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هذا الصيف”.

🚨🚨 نادي الطائي يقدّم عرض لنادي #الاتحاد لاعارة عبدالرزاق حمدالله لمدة سنة واحدة pic.twitter.com/sh24Lg7mnH — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) August 5, 2023

كما وأضاف، ” الطائي من نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع اللاعب حمد الله على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد”. ( أي حتى ال30 من شهر يونيو 2024).

ولعب المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله 49 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيها اللاعب 39 هدفاً. وصنع 5 أهداف لزملائه، منذ قدومه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي عام 2022، قادماً من صفوف نادي النصر السعودي.