السبت, أغسطس 5, 2023
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أشرف حكيمي يودع اليابان بـ”الواغيو” النادر (شاهد)

أشرف حكيمي يستمتع بتجربة الواغيو الياباني النادر خلال وداعه لليابان وكوريا الجنوبية بعد معسكر تدريبي مع نادي باريس سان جيرمان

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي
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وطن- ودع لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي اليابان وكوريا الجنوبية بكلمات مؤثرة بعد قضائه نحو إسبوعين ضمن معسكر النادي الفرنسي استعدادا للموسم الجديد.

وعبر حسابه على “انستغرام” نشر أشرف حكيمي مجموعة من الصور توثق مشاركته في التمرينات الخاصة بالفريق، وكذلك جولاته في الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية.

جولات أشرف حكيمي بالأسواق اليابانية والكورية الجنوبية
جولات أشرف حكيمي بالأسواق اليابانية والكورية الجنوبية
مشاركة أشرف حكيمي في التمرينات الخاصة بالفريق
مشاركة أشرف حكيمي في التمرينات الخاصة بالفريق

كما نشر أشرف حكيمي مقطع فيديو من داخل إحدى المطاعم الشهيرة في العاصمة اليابانية “طوكيو” توثق تناوله أحد أكثر الاطباق شهرة في العالم (الواغيو الياباني).

وأظهر مقطع الفيديو الشيف وهو يقوم بإعداد أطباق لحم “الواغيو” من خلال تمرير النار على شرائح اللحم سريعة النضج بسبب كمية الدهون الموزعة داخلها.

وأرفق أشرف حكيمي الصور والفيديو بتعليق وجه من خلاله الشكر للجماهير اليابانية والكورية الجنوبية، قائلا:” أيام رائعة في اليابان وكوريا الجنوبية. شكرا لكم على دعمكم”.

سعر كيلو لحم الواغيو!

يشار إلى أن لحم الواغيو الياباني من أغلى اللحوم في العالم على الإطلاق، حيث يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد منه بما بين 400 و600 دولار أميركي، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار.

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ماذا تعني كلمة “الواغيو”؟

ووفقا لتقرر سابق نشره موقع “بيزنس إنسايدر” عن لحم “الواغيو” فإن كلمة “واغيو” تعني البقرة في اليابانية.

وأوضح التقرير أن قطع لحم الواغيو تعود إلى 4 سلالات رئيسية، ويتم تربيتها بطريقة خاصة، بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل العضلات وهذا هو السبب في أن لحم بقر الواغيو يبدو ورديا وطعمه شديد الرقة.

وتقوم الحكومة اليابانية بتنظيم إنتاج الواغيو بإحكام لحماية قيمة وجودة اللحوم.

المصدربيزنس إنسايدر ,انستجرام ، وطن

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