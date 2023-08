كيف يمكنني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية؟!

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، الأحد، في كأس الدرع الخيرية قبيل بدء الموسم الجديد، على أرض ملعب (ويمبيلي) في العاصمة البريطانية (لندن).

وستنطلق مجريات مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في القمة المثيرة والقوية بكأس الدرع الخيرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

فيما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة)، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، في نهائي كأس الدرع الخيرية، المعلق اليمني حسن العيدروس، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستبث مجريات المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD Premium)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12604 H، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه أرسنال، في نهائي كأس الدرع الخيرية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

دفاع مانشستر سيتي: والكر، روبن دياس، ناثان أكي، جو ستونز.

خط الوسط: كوفاسيتش، ريكو لويس، جيمس ميكاتي، برناردو سيلفا.

مركز الهجوم: جوليان ألفاريز، إرلينغ هالاند.

وسيدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة أمام مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع أرسنال: ويليام ساليبا، تومياسو، يوريان تيمبز، جاكوب كيويور.

Putting the work in for Wembley ✊

📺 Go Inside Training as we prepare for our Community Shield meeting with Manchester City 👇

— Arsenal (@Arsenal) August 4, 2023