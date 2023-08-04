فيديو الاسانسير.. القصة الحقيقية وراء سحق طفل حتى الموت (شاهد)

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وطن– تصدر فيديو الاسانسير، التريند في مصر، بعد تداول فيديو مروع يوثق لحظة سحق طفل داخل مصعد متحرك.

وتفاعل آلاف الناشطون مع الفيديو الذي يظهر به ثلاثة أطفال يلعبون داخل مصعد، وأثناء خروجهم توقف أحدهم لإغلاق الباب الحديدي، بينما يتأرجح الباب الخشبي من خلفه.

ليست في مصر

وتفاجأ الطفل الضحية في فيديو الاسانسير بأنه عالق بين الباب الحديد والباب الخشبي.

وبدأ الطفل كما يظهر في الفيديو، يحاول أن يفتح الباب الخشبي ليخرج، لكن المصعد يتحرك ويسحق الطفل بين البابين لينسحق على الفور بطريقة مروعة.

وتم تداول الفيديو على أنه في مصر، لكن الحقيقة ذكرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية.

توفي على الفور

وقعت الحادثة المروعة في الهند، تحديداً في مومباي في 28 نوفمبر عام 2020.

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وذكرت الصحيفة أن الأطفال الثلاثة أشقاء، والضحية اسمه محمد ويبلغ من العمر 5 سنوات.

وأكدت الصحيفة أن الطفل توفي على الفور، متأثرًا بجروح خطيرة في الرأس وكسور في الجسم.

وحذرت شرطة مومباي المواطنين بعد الحادث، بعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد وحدهم.

وطالبت الشرطة بأن يكون مع الأطفال شخص بالغ معهم أثناء استخدام المصاعد حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤلم الذي أحزن الآلاف.